¿Cuándo llega Marino Hinestroza a Boca Juniors? Primero debe hacer otro viaje

El paso de Marino Hinestroza de Atlético Nacional a Boca Juniors cada vez está más cerca de cerrarse, según se ha informado en la prensa del sur del continente americano, donde se asegura que ya hubo acuerdo entre las partes y que solo falta definir detalles.

En consecuencia, se da como un hecho que en próximos días se pueda ver al delantero vallecaucano vistiendo los colores ‘azul y oro’ como primer refuerzo del año para la escuadra que en 2026 regresará a la Copa Libertadores.

No obstante, el vuelo del jugador no será directo entre Medellín y la capital argentina, pues necesita hacer una importante escala en su camino para finalmente unirse al cuadro ‘xeneize’, que habría puesto sobre la mesa 5 millones de dólares por él.



¿Cuándo se une Marino Hinestroza a Boca Juniors de Argentina?

El futbolista de 23 años de edad está esperando que la negociación se firme ente los clubes, según informó el periodista Ezequiel Sosa en el canal argentino TyC Sports: “Falta que a Boca llegue el ‘mail’ de Atlético Nacional aceptado todas las condiciones y que eso quede resuelto”.

En ese sentido, el reportero explicó la razón por la que el futbolista deberá hacer una parada previa en su camino: “Nacional ya le autorizó a Hinestroza que viaje a Cali a buscar sus pertenencias y que en las próximas horas pueda llegar a Argentina… Esto no se resuelve hoy o mañana”.



Es decir, Boca lo recibiría “durante el fin de semana” del sábado 10 o domingo 11 de enero, añadió el informador: “La idea es que Hiniestroza la semana próxima ya esté trabajando con el plantel”.

El atacante, que se ha venido ejercitando individualmente gracias a que Nacional le dio permiso de no estar en los primeros días del año con la nómina ‘verdolaga’, podría estar integrado al conjunto boquense antes del amistoso en La Bombonera frente a Millonarios, programado para el miércoles 14 de enero a las 5:00 p. m., hora colombiana.