'Cucho' Hernández dijo presente en la derrota 3-1 del Real Betis frente a Málaga; vea el gol

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Real Betis se vio las caras con Málaga en La Rosaleda, donde los locales se impusieron 3-1 al equipo del 'ingeniero', Manuel Pellegrini, que contó con la presencia de un colombiano en la cancha.
Los goles del Málaga fueron obra de David Larrubia, quien se despachó con un doblete, y de Chupe; mientras que por el Real Betis descontó, en el minuto 80, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien, tras un centro desde el costado derecho, anotó para su equipo, que cerró con derrota su último partido previo al inicio de LaLiga.
⚽💚🤍 Así ha sido el gol del Cucho Hernández para maquillar el resultado (3-1)— 101TV Sevilla (@101TVSevilla) August 9, 2025
📱 Puedes ver el partido completo en https://t.co/bSKgLQK0Sl#MálagaBetis #Fútbol #TrofeoCostaDelSol #Cucho #Hernández #Gol #MálagaCF #101TV pic.twitter.com/xSFwRb4ehJ