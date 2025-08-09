'Cucho' Hernández dijo presente en la derrota 3-1 del Real Betis frente a Málaga; vea el gol

Real Betis se vio las caras con Málaga en La Rosaleda, donde los locales se impusieron 3-1 al equipo del 'ingeniero', Manuel Pellegrini, que contó con la presencia de un colombiano en la cancha.

Los goles del Málaga fueron obra de David Larrubia, quien se despachó con un doblete, y de Chupe; mientras que por el Real Betis descontó, en el minuto 80, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien, tras un centro desde el costado derecho, anotó para su equipo, que cerró con derrota su último partido previo al inicio de LaLiga.



Así fue el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández con el Real Betis