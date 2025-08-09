Luis Javier Suárez se gana poco a poco a su DT en Sporting; "jugó para el equipo y fue fantástico"

Luego del debut de Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa en la victoria 0-2 frente a Casa Pia por la liga de Portugal, el delantero colombiano dejó muy buenas sensaciones en su primer partido, a pesar de no haber logrado anotar.

El jugador de la Selección Colombia fue titular y comandó el frente de ataque del vigente campeón del fútbol portugués. Desde el primer minuto, se mostró insistente en la búsqueda del gol y comprometido con el objetivo de ayudar a su equipo a conseguir el resultado.

Al finalizar el encuentro, el técnico Rui Borges se refirió al desempeño del colombiano y del danés Conrad Harder, ambas recientes incorporaciones del club.

“Luís Suárez se ha esforzado mucho para jugar, al igual que Harder. Se dedicaron a los entrenamientos y a las exigencias estratégicas del club. Son dos buenas opciones, con características diferentes, Suarez trabajó duro, jugó para el equipo y estuvo fantástico. Lamento que no marcara.”, inició diciendo en rueda de prensa.

"Suárez nos da profundidad, asociación, transición y organización defensiva. Aporta mucho y es muy maduro en su juego. Él llegó al partido contra el SL Benfica sin haber disputado ningún entrenamiento. Llegó muy bien y ha rendido muy bien, al igual que Giorgi [Kochorashvili]. Venía de una temporada muy exigente y tuvimos que ser cuidadosos con él debido a la larga y difícil temporada que tuvo en el UD Levante. Ambos han rendido muy bien en el día a día, y ahora solo les queda esperar a que el entrenador les dé oportunidades”, concluyó el DT portugués.

Luis Javier Suárez, colombiano del Sporting de Lisboa. Sporting de Lisboa.

Cabe resaltar que el colombiano duró los 90 minutos en cancha y mostró un gran despliegue físico, participando activamente en el frente de ataque y asociándose bien con sus compañeros.



Otras declaraciones del DT Rui Borges:

“Las críticas son parte del juego. Hablar de la formación es muy subjetivo, porque si analizamos el partido, algunas cosas cambian y otras no. La formación es solo el comienzo; después, se trata de darle movilidad al equipo. La intención es mejorar. Perdimos a un jugador destacado de los dos últimos años [Viktor Gyökeres], y tenemos que reinventarnos año tras año”.

“Creo que demostramos lo que queremos para esta temporada. Demostraron sus ganas de ganar, su enorme ambición, así que estoy tranquilo. Confío en la capacidad del grupo y, sobre todo, en la respuesta que han dado”.



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Javier Suárez en Sporting?

El próximo partido del vigente campeón será recibiendo en el estadio Jose Alvalade a Arouca, el día domingo 17 de agosto por la segunda fecha del campeonato, la hora aún no se ha confirmado.