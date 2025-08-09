Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez se gana poco a poco a su DT en Sporting; "jugó para el equipo y fue fantástico"

Luis Javier Suárez se gana poco a poco a su DT en Sporting; "jugó para el equipo y fue fantástico"

El colombiano que debutó oficialmente en liga con Sporting, además de estar los 90 minutos en cancha, enamoró a todos con su distintivo juego en el ataque.