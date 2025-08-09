No superan la derrota con Argentina en el Mundial: 'Dibu' Martínez fue silbado en Francia

Este sábado 9 de agosto, Aston Villa visitó al Olympique de Marsella en partido de fogueo y el arquero Emiliano 'Dibu' Martínez fue noticia y no precisamente por su desempeño en la cancha, todo lo contrario, ni jugó.

El guardameta fue suplente, ya que Unai Emery optó por una nómina alterna, sin embargo, cuando fue enfocado por las cámaras de la televisión, su imagen apareció en las pantallas del estadio y de inmediato se llevó los silbidos de los aficionados franceses del Marsella.

Martínez no es muy querido en ese país luego de coronarse campeón del Mundial de Catar 2022 con Argentina, tras vencer en la final a Francia en la tanda de penaltis.

Aston Villa no descansa y este domingo tendrá otro compromiso de preparación, esta vez contra Villarreal, en La Ceramica.



Vea el video siendo silbado por los hinchas franceses del Marsella:

¡YA ES UN CLÁSICO! Silbidos para Dibu Martínez en Francia...



📺 #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/fjRpdWKytX — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 9, 2025