No superan la derrota con Argentina en el Mundial: 'Dibu' Martínez fue silbado en Francia

Aston Villa visitó Francia para medirse en partido de fogueo contra Olympique de Marsella y el arquero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez fue 'cargado' por los hinchas 'galos'.