'Cucho' Hernández sigue imparable con Betis: vea acá su gol al FC Utrecht en la Europa League

Juan Camilo 'Cucho' Hernández dijo presente este jueves en el marcador para el Betis, que recibió al FC Utrecht en cumplimiento de la quinta jornada de la Europa League. El tanto del delantero pereirano llegó al minuto 42 y sirvió para abrir el marcador en el Estadio La Cartuja.
Tras un centro al área, el 'Cucho' apareció en medio de los defensores del cuadro rival y envió de un cabezazo el balón con rumbo a la red.
¡FESTEJA BETIS! ¡FESTEJA COLOMBIA! Centro perfecto de Antony y cabezazo de Cucho Hernández para el 1-0 ante Utrecht.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2025
📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/h6CK50GHlS
