MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el exterior  / 'Cucho' Hernández sigue imparable con Betis: vea acá su gol al FC Utrecht en la Europa League

'Cucho' Hernández sigue imparable con Betis: vea acá su gol al FC Utrecht en la Europa League

Tras un centro al área, el 'Cucho' Hernández apareció en medio de los defensores del cuadro rival y envió de un cabezazo el balón con rumbo a la red. ¡Acá el video del gol!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de nov, 2025
Juan Camilo 'Cucho' Hernández y un festejo de gol con Betis en la Europa League.
Juan Camilo 'Cucho' Hernández y un festejo de gol con Betis en la Europa League.
AFP

