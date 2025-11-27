Marino Hinestroza responde a críticas en Nacional: “No me he perdido, soy joven y estoy aprendiendo”

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla protagonizaron uno de los compromisos más llamativos de la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025. En un ambiente cargado de intensidad y presión, ambos equipos firmaron un empate 1-1 en el estadio Ditaires, en un duelo que dejó acciones destacadas dentro del campo y momentos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

El partido ofreció emociones fuertes desde el inicio. Junior golpeó primero gracias a un remate de media distancia de Guillermo Paiva, quien al minuto 41 venció a David Ospina con un disparo imposible de atajar. Nacional reaccionó de inmediato en el complemento y, apenas a los 50 minutos, William Tesillo igualó el marcador con un tiro desde fuera del área que se desvió en un rival, dejando sin opciones al arquero del equipo barranquillero.

“No me he perdido sigo siendo el mismo Marino”

Marino Hinestroza celebrando uno de los goles en el clásico paisa frente a Medellín Colprensa

Durante la rueda de prensa posterior al partido en Ditaires, Marino Hinestroza fue cuestionado por su nivel futbolístico y la percepción del hincha sobre su rendimiento. El jugador respondió con firmeza y seguridad.

“No me he perdido, sigo siendo el mismo de siempre, siempre lo seré. Cuando una persona se pierde es cuando no tiene visión y yo tengo muy claro adónde quiero llegar y más con este equipo. Así que esta vez no hay autocrítica”, expresó inicialmente Hinestroza.

Luego agregó: “Soy Marino Hinestroza y siempre lo seguiré siendo, independientemente del resultado (…) perder no es un fracaso, muchas veces te enseña y tenemos que aprender del error. Yo soy un jugador joven que siempre estoy aprendiendo”.

En la presente temporada, Hinestroza ha disputado 51 partidos con Atlético Nacional por todas las competiciones, en los que registra siete goles y 11 asistencias.



¿Cuándo vuelve a jugar Nacional?

Atlético Nacional volverá a enfrentarse con Junior de Barranquilla en la cuarta fecha del cuadrangular A, esta vez en condición de visitante. El compromiso está programado para el domingo 30 de noviembre a las 6:30 p. m. (hora colombiana).