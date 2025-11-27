Destapan respuesta de Alfredo Morelos que dejó herido a Teófilo Gutiérrez en pelea de ambos

Alfredo Morelos, atacante ‘verdolaga’, y Teófilo Gutiérrez, delantero ‘tiburón’, protagonizaron un vergonzoso incidente que empañó el espectáculo brindado por sus respectivos equipos en el estadio Diatires de Itagüí, Antioquia.

Inicialmente, se pudo ver mediante las imágenes de televisión cómo ambos se trenzaron en un acalorado cruce de palabras en insultos en el que el popular ‘Teo’ habría querido meter el dedo en la llaga punzando el orgullo de su rival.

De acuerdo con lo mostrado por las cámaras y por algunas filtraciones, Gutiérrez, que fue suplente con Junior de Barranquilla y no tuvo minutos en el partido, se dirigió con términos de grueso calibre y gestos ofensivos a Morelos, titular con Atlético Nacional.

“Andá para afuera, pendejo. Anda pendejo para afuera… Gordo, m… Estás llorando porque no fuiste al Mundial, c...", manifestó Gutiérrez.



JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA como lo arremeda “quejándose”. Don Teófilo Antonio Gutiérrez. pic.twitter.com/Ic2qlJ6rYG — Humo Pijao ⭐⭐⭐️ (@HumoPijao) November 27, 2025

Publicidad

Sin embargo, Morelos no se quedó callado y devolvió 'atenciones' con dardos más fuertes dirigidos al ego de ‘Teo’, que con 40 años de edad quema sus últimos cartuchos como profesional.



Respuesta de Alfredo Morelos que dejó herido a Teófilo Gutiérrez

El comentario que habría pegado hondo en el orgullo de Gutiérrez fue ventilado por Fabio Poveda, periodista de Barranquilla, durante ‘Blog deporivo’, programa de Blu Radio.

Según el comentarista, los jugadores que estuvieron presentes en medio de la riña comentaron la forma en la que Morelos lanzó el nocaut a ‘Teo’.

Publicidad

“Cuenta gente que estaba cerquita que después de que ‘Teo’ estaba provocando a Morelos diciéndole muchas cosas, Alfredo Morelos respondió y esto sacó de casillas a Teo”, narró en inicio.

Y mencionó las palabras que habrían dejado a Gutiérrez en la lona; “Morelos le dijo: ‘Tú qué vas a hablar, si tú ni siquiera juegas’”.

Lo cierto es que los ánimos quedaron calientes y que esta rivalidad todavía está pendiente de un nuevo capítulo si se tiene en cuenta que Junior recibirá a Nacional el domingo 30 de noviembre a las 6:30 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la cuarta jornada del grupo A en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II.