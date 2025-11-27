"El domingo contra Nacional será como una final, y vamos a tener el apoyo de nuestra gente"

Junior de Barranquilla continúa firme en su lucha por llegar a la gran final de la Liga BetPlay II-2025 y, en su visita a Ditaires, mostró carácter en un duelo clave frente a Atlético Nacional. El equipo dirigido por Alfredo Arias logró rescatar un valioso empate 1-1 en un compromiso intenso, disputado y marcado por varias situaciones que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

El conjunto 'rojiblanco' fue protagonista en la primera mitad, golpeando primero gracias a un gran remate de media distancia de Guillermo Paiva a los 41 minutos, acción que silenció a la afición local. Sin embargo, en el complemento, Nacional reaccionó y encontró el empate al 50’, luego de un disparo de William Tesillo que se desvió en un defensor y dejó sin opciones a Mauro Silvera. Aun así, Junior sostuvo el resultado y sumó un punto que puede ser determinante en la pelea por el liderato del grupo.

“Los hinchas saben que son fundamentales para nosotros”

Nacional vs. Junior por los cuadrangulares de la Liga BetPlay ll-2025 Colprensa

Guillermo Celis fue uno de los jugadores más destacados de Junior en el empate con Nacional. En diálogo con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el volante, de 32 años, aseguró que el próximo partido del ‘tiburón’ será una final adelantada del fútbol colombiano.



“En el primer tiempo nos salió a la perfección con el plan que teníamos. Cortamos los circuitos de juego de ellos y en varias transiciones llegamos al arco con peligro. Así vino el gol, pero en el segundo tiempo nos hundimos muy rápido. Nos metimos atrás y no le puede dar esas ventajas a Nacional porque tiene jugadores de mucha calidad y experiencia. Gracias a Dios logramos el resultado y sumamos un punto que es muy valioso”, comentó inicialmente Guillermo Celis.

Publicidad

Y añadió: “Para nosotros el partido el domingo es una final, eso está muy claro, así hay que vivirlo y afrontarlo. Vamos a estar con nuestra gente que seguramente nos van a ir a apoyar de una forma masiva. Los hinchas saben que son fundamentales para nosotros y esperamos ver un marco hermosísimo en el Metropolitano, y nosotros como grupo debemos estar a la altura”.



Junior define su futuro en casa

Junior tendrá la oportunidad de tomar ventaja en el cuadrangular A cuando reciba nuevamente a Atlético Nacional en el estadio Metropolitano. El compromiso, que promete ser decisivo en las aspiraciones del cuadro barranquillero, se disputará el domingo 30 de noviembre a las 6:30 p. m. (hora colombiana).