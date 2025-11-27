Síguenos en:
Portugal se coronó campeón del Mundial Sub-17 tras vencer 1-0 a Austria

Portugal se coronó campeón del Mundial Sub-17 tras vencer 1-0 a Austria

Con un tanto de Anísio Cabral, los lusos se quedaron con el título de la Copa del Mundo Sub-17, el primero en la historia de esta categoría.

Por: EFE
Actualizado: 27 de nov, 2025
Portugal campeón del Mundial Sub-17
Portugal campeón del Mundial Sub-17
