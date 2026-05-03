'Cucho' Hernández, tras doblete con Betis en Liga; "hicimos lo que teníamos que hacer"

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Betis, dijo este domingo, tras la victoria por 3-0 sobre el Oviedo, a la que contribuyó con un doblete, que hicieron lo que tenían "que hacer: ganar".

"El partido se puso de cara pronto y lo supimos controlar. Contentos por los tres puntos y ahora toca seguir", comentó el artillero pereirano a los micrófonos de 'DAZN', tras el juego efectuado en el Estadio La Cartuja.

Sobre su partido, indicó que "en cuestión de números pudo ser de los mejores" y que "ahora toca asegurar la quinta plaza".

De sus goles, explicó que "el segundo era difícil al primer toque, con el exterior, fue bonito" y, sobre el objetivo de la quinta plaza, indicó que "la obligación es terminar ahí".