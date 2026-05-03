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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Cucho' Hernández, tras doblete con Betis en Liga; "hicimos lo que teníamos que hacer"

'Cucho' Hernández, tras doblete con Betis en Liga; "hicimos lo que teníamos que hacer"

El delantero colombiano fue gran figura en el triunfo del Betis 3-0 sobre Oviedo, este domingo, y que le permitió a su equipo mantener la quinta plaza en la Liga . 'Cucho' Hernández está 'on fire'.

Por: EFE
Actualizado: 3 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano que milita en Betis.
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano que milita en Betis.
Foto: Getty Imágenes

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