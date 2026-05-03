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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández y una definición de clase mundial; golazo y doblete con Betis

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y una definición de clase mundial; golazo y doblete con Betis

No suficiente con el tanto que significó la apertura del marcador, prendiendo la fiesta en La Cartuja, el colombiano, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, volvió a reportarse.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de may, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández celebra su doblete con Real Betis contra Oviedo por La Liga de España
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AFP

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