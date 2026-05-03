Juan Camilo 'Cucho' Hernández y una definición de clase mundial; golazo y doblete con Betis

Juan Camilo 'Cucho' Hernández no para de inflar las redes con Real Betis. Prueba de ello fue lo ocurrido este domingo 3 de mayo, en el marco de la fecha 34 de La Liga de España, contra Real Oviedo, donde se reportó con un doblete. El primer tanto de ellos llegó al 22' y, posteriormente, dijo presente al minuto 58', ganándose los aplausos de hinchas, cuerpo técnico y compañeros.

Justamente, el segundo en su cuenta se llevó las miradas, gracias a su espectacular definición. Abde Ezzalzouli capturó un rebote y, con calma y cabeza fría, envió un centro preciso a donde estaba el delantero colombiano. Marcando una diagonal y anticipándose a quien lo estaba marcando, definió con la cara externa del guayo, poniendo el 3-0 parcial en el estadio La Cartuja.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano de Real Betis, celebra su gol contra Oviedo por La Liga de España Getty Images

Vea el segundo gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, con Betis vs. Real Oviedo, por La Liga

¡GOLAZO DE BETIS!



Definición TOP de Cucho Hernández para el 3-0 vs. Real Oviedo#LaLigaEnDSPORTS | #BetisRealOviedo pic.twitter.com/OcGVNDfTTy — DSPORTS (@DSports) May 3, 2026