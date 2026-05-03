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Gol Caracol  / Alex Ferguson, hospitalizado de urgencia; ocurrió en pleno Manchester United vs Liverpool

Alex Ferguson, hospitalizado de urgencia; ocurrió en pleno Manchester United vs Liverpool

Cuando ya se encontraba en Old Trafford para presenciar el partido de la fecha 35 de la Premier League, el exentrenador, Alex Ferguson, fue trasladado en ambulancia.

Por: EFE
Actualizado: 3 de may, 2026
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Alex Ferguson, exentrenador británico, celebra un título de la Premier League con Manchester United
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AFP

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