Burla de directivo de Bayern Múnich ante supuestas ofertas por Olise y Luis Díaz; "reí a carcajadas"

Bayern Múnich es quizá el equipo internacional del que más pendientes estamos en Colombia, más cuando estamos en plenos días del mercado de fichajes en Europa y también en diferentes latitudes del mundo. Y todo porque allí juega el guajiro Luis Díaz, quien tiene como antecedente su buena primera temporada con el club alemán, creando una sociedad relevante con Harry Kane y Michael Olise, y aparte de eso suma el hecho de venir de actuar en el Mundial 2026.

Y ese tridente ofensivo ha llamado la atención y por eso se han tejido versiones periodísticas con respecto al interés en el francés y en el colombiano. Por Olise se mencionó que Real Madrid lo tenía en la mira, en pro de sumar refuerzos de categoría al proyecto que lidera José Mourinho y por Díaz Marulanda se habló de un interés reciente del Al Hilal, árabe.

Esto no ha pasado desapercibido en las oficinas de Bayern, en donde han reaccionado ante esos coqueteos. "Me reí a carcajadas. Todavía le quedan tres años de contrato, así que para mí eso no es un tema en absoluto. Podría venirnos el Emperador de China y aun así no hablaríamos con él (sobre Olise). Lo mismo pasa con Luis Díaz. Tenemos el mejor trío de ataque del mundo con Olise, Díaz y Kane. No pensaríamos en vender a ninguno de ellos", dijo este jueves Uli Hoeness, presidente de honor del club europeo.

Luis Díaz; jugador de la Selección Colombia Fotografía de: AFP

De esa manera, las figuras del Bayern Múnich se quedarán quietas y desde ya son esperados en la pretemporada, a la que faltaron por las vacaciones que les otorgaron posteriores a su participación en la Copa del Mundo.



¿Cuándo se tiene que presentar Luis Díaz en el Bayern Múnich?

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A 'Luchito' se le vio en los últimos días en la ciudad de Barranquilla junto al alcalde Alejandro Char visitando las obras del estadio Metropolitano. También hizo el saque de honor, en el Romelio Martínez, en la previa del duelo Junior vs. Barranquilla, en la Copa Betplay. Ahora, al agotar este tiempo de descanso, el nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, se deberá presentar en Bayern Múnich, que se irá a una gira por Asia, en plena pretemporada.