Vasco de Gama sumaría otro colombiano a sus filas; es de selección y disputó el Mundial 2026

Vasco da Gama que recientemente clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a Independiente Medellín en los playoffs del certamen, con un global de 3-2, sigue en la tarea de fichar, para recuperar puestos en el Brasileirao y pelear el torneo internacional.

El 'grande de la colina' que ya cuenta con cuatro colombianos: Carlos Andrés Gómez, Marino Hinestroza, Carlos Cuesta y Johan Rojas, ahora baraja la opción de fichar a otro 'cafetero', en dado caso que no se concrete un fichaje que ya tiene adelantado. Esto sin contar que, Nelson Deossa está próximo a llegar también.

"Vasco inició negociaciones para fichar al centrocampista Kevin Castaño, procedente de River Plate. El colombiano de 25 años, que disputó el último Mundial, interesa al departamento de fútbol, ​​que decidió buscar otra opción para el mediocampo ante la demora en la finalización del fichaje de Santiago Sosa, procedente de Racing", se inició leyendo en el portal 'Globo Esporte'.

"La directiva del Vasco da Gama sigue intentando cerrar el fichaje de Sosa, pero también baraja otras opciones para no perder tiempo. El club quiere reforzar su plantilla cuanto antes de cara a las competiciones de la segunda mitad del año, y por eso, el colombiano es una opción. Kevin Castaño fue descubierto por Rionegro Águilas en Colombia antes de ser vendido a Cruz Azul en México. De allí, pasó a Krasnodar en Rusia. En 2025, regresó a Sudamérica, donde jugó dos temporadas en River Plate. En 2026, perdió su puesto de titular", se culminó.



Además, el periodista argentino Germán García Grova reveló incluso que, el 'grande de la colina' ya preguntó por Castaño "Vasco da Gama preguntó condiciones por Kevin Castaño. El colombiano aparece en el radar del equipo brasileño a raíz del impass de Racing en la negociación por Santiago Sosa. El mediocentro no es tenido en cuenta por River", se leyó en su cuenta de X.

Publicidad

🚨#VascoDaGama preguntó condiciones por Kevin Castaño



📍El 🇨🇴 aparece en el radar del equipo 🇧🇷 a raíz del impass de #Racing en la negociación por Santiago Sosa.



📌El mediocentro no es tenido en cuenta por #River pic.twitter.com/iMhLP2Y3wC — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 30, 2026

Publicidad

Nelson Deossa también llegaría a Vasco da Gama

Los acuerdos verbales entre los clubes y el futbolista colombiano ya están cerrados, al igual que la documentación correspondiente, solo restan pequeños detalles para que Deossa viaje de España a Brasil, en una operación en la que Real Betis lo prestó e incluye una compra obligatoria de 10 millones de euros, cifra que podría subir hasta los 12 millones con algunos bonos.