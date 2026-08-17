Daniel Arcila está imparable con León; golazo en partido contra Necaxa, por Liga MX

León se fue ganando al descanso del partido contra Necaxa, este lunes, por Liga MX, gracias a un nuevo golazo del joven futbolista colombiano Daniel Arcila.

Al minuto 27, tras una pelota al espacio, el arquero del cuadro rival salió a achicarle el ángulo al jugador de nuestro país, pero no logró conectar la pelota, y le quedó servida al ex Envigado.

A pesar de tener poco ángulo para rematar, y con varios defensores del Necaxa llegando al área, Daniel Arcila remató al arco y consiguió el 1-0 para el León. Ese fue el sexto gol consecutivo del colombiano, quien goza de un buen presente.

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Así fue el gol de Daniel Arcila en León vs Necaxa, por Liga MX: