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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Arcila está imparable con León; golazo en partido contra Necaxa, por Liga MX

Daniel Arcila está imparable con León; golazo en partido contra Necaxa, por Liga MX

Es el sexto gol consecutivo del joven colombiano Daniel Arcila con el Club León, mostrando el buen presente que vive en el fútbol mexicano. Este lunes hasta se sacó al arquero.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de ago, 2026
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Daniel Arcila León
Daniel Arcila celebra gol con León - Foto:
León Oficial

León se fue ganando al descanso del partido contra Necaxa, este lunes, por Liga MX, gracias a un nuevo golazo del joven futbolista colombiano Daniel Arcila.

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Al minuto 27, tras una pelota al espacio, el arquero del cuadro rival salió a achicarle el ángulo al jugador de nuestro país, pero no logró conectar la pelota, y le quedó servida al ex Envigado.

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A pesar de tener poco ángulo para rematar, y con varios defensores del Necaxa llegando al área, Daniel Arcila remató al arco y consiguió el 1-0 para el León. Ese fue el sexto gol consecutivo del colombiano, quien goza de un buen presente.

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Así fue el gol de Daniel Arcila en León vs Necaxa, por Liga MX:

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