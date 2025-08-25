Daniel Cataño marcó golazo de tiro libre con Bolívar en el fútbol boliviano: véalo acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Daniel Cataño se reportó con un verdadero golazo en el fútbol de Bolivia. El talentoso volante antioqueño marcó en el empate 2-2 de Bolívar en su visita al Club Deportivo Jorge Wilstermann; su anotación fue de tiro libre.
El gol del exjugador de Millonarios se presentó en la adición de la primera parte y cuando el encuentro iba igualado 1-1 en el marcador. Desde el costado de la cancha, Cataño se perfiló, definió de pierna derecha y el balón terminó en el fondo de la red, imposible para el golero del Jorge Wilstermann. El 1-2 parcial se subió para Bolívar.
Además, hay que indicar que '10' también se reportó con una asistencia.
#GolColombiano en 🇧🇴 Daniel Cataño (33) marcó el segundo para Bolivar en el empate 2-2 frente Wilstermann, también dió la asistencia para el primer gol por la fecha 18 de la liga, segundo gol del colombiano en el torneo. pic.twitter.com/567OyzRgOH— Futbolistas Colombianos en el exterior 🇨🇴 (@Futcolext) August 25, 2025