Daniel Cataño marcó golazo de tiro libre con Bolívar en el fútbol boliviano: véalo acá

Daniel Cataño se reportó con un verdadero golazo en el fútbol de Bolivia. El talentoso volante antioqueño marcó en el empate 2-2 de Bolívar en su visita al Club Deportivo Jorge Wilstermann; su anotación fue de tiro libre.

El gol del exjugador de Millonarios se presentó en la adición de la primera parte y cuando el encuentro iba igualado 1-1 en el marcador. Desde el costado de la cancha, Cataño se perfiló, definió de pierna derecha y el balón terminó en el fondo de la red, imposible para el golero del Jorge Wilstermann. El 1-2 parcial se subió para Bolívar.

Además, hay que indicar que '10' también se reportó con una asistencia.



Vea acá el golazo de tiro libre de Daniel Cataño en Jorge Wilstermann vs. Bolívar.