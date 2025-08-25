Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Sin Paolo Guerrero, Perú enfrentará a Uruguay y Paraguay en Eliminatorias; los convocados

Sin Paolo Guerrero, Perú enfrentará a Uruguay y Paraguay en Eliminatorias; los convocados

Un total de 27 futbolistas fueron citados en Perú para afrontar las dos últimas jornadas de las Sudamericanas al Mundial de 2026. ¡Acá el listado!

Selección de Perú formada.
Selección de Perú formada.
X @SeleccionPeru
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 25, 2025 06:50 a. m.