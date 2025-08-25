Sin Paolo Guerrero, Perú enfrentará a Uruguay y Paraguay en Eliminatorias; los convocados

El regreso a la Selección de Perú del centrocampista Yoshimar Yotún es la mayor novedad de la lista de convocados para afrontar las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de 2026, donde la 'blanquirroja' se medirá con Uruguay de visitante y Paraguay de local.

La principal ausencia en la lista del entrenador argentino Óscar Ibáñez es el delantero y máximo goleador de la selección 'Blanquirroja', Paolo Guerrero, que se lesionó la pasada semana en un partido de Copa Sudamericana con Alianza Lima.

Paolo Guerrero de la Selección de Perú. AFP.

Dentro de una nómina de veintisiete futbolistas, Yotún volvió a ser convocado tras regresar recientemente a las canchas con la camiseta de Sporting Cristal, después de recuperarse de una complicada lesión de ligamentos de la rodilla que lo mantuvo alejado de la competición por 15 meses.

Junto a Yotún también han vuelto a ser llamados para la 'blanquirroja' otros futbolistas que no habían sido parte de las últimas listas, como el mediapunta Christofer Gonzáles y los delanteros Álex Valera y Joao Grimaldo.

Otras sorpresas de la convocatoria publicada este domingo son las inclusiones del centrocampista Alessandro Burlamaqui y Matías Lazo, que por primera vez han sido llamados por el combinado nacional y podrían tener su debut con la selección absoluta.

También se encuentra el centrocampista Erick Noriega, flamante fichaje del Gremio de Porto Alegre, que lo ha incorporado a sus filas procedente de Alianza Lima.

Alianza Lima es el equipo que más futbolistas aporta en esta convocatoria a la selección de Perú con total de seis, al aprovechar Ibáñez el buen momento del equipo blanquiazul, dirigido por el técnico argentino Néstor Gorosito, que ha alcanzado los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La selección peruana afronta las dos últimas fechas de las eliminatorias con opciones casi nulas de alcanzar uno de los puestos de clasificación para el Mundial, al encontrarse penúltimo de la clasificación con 12 puntos, a seis de Venezuela, que tiene 18 unidades y se encuentra en la séptima plaza, que da acceso a la repesca.

La 'blanquirroja' visitará a Uruguay en Montevideo el 4 de septiembre y 5 días más tarde recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.



- Los 27 jugadores convocados por Perú son los siguientes:

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City-USA), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Trauco (Alianza Lima), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors-ARG), Oliver Sonne (Burnley-GBR), Marcos López (Copenhague-DIN) y Matías Lazo (Melgar).

Centrocampistas: Renato Tapia (Al Wasl-EAU), Erick Noriega (Gremio-BRA), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Edison Flores (Universitario), Sergio Peña (Alianza Lima) y Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali-COL), Joao Grimaldo (Riga-LET), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps-CAN).