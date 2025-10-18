Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz, imparable en Crystal Palace: tiembla récord de Luis Díaz en la Premier League

Daniel Muñoz, imparable en Crystal Palace: tiembla récord de Luis Díaz en la Premier League

El colombiano Daniel Muñoz dio una nueva asistencia con el Crystal Palace y sigue cosechando un importante registro en el fútbol de Inglaterra.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2025
Comparta en:
Daniel Muñoz no podrá jugar la Europa League con el Crystal Palace.
Daniel Muñoz no podrá jugar la Europa League con el Crystal Palace.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad