Daniel Muñoz, imparable en Crystal Palace: tiembla récord de Luis Díaz en la Premier League

Crystal Palace y Bournemouth empataron 3-3 en un partido lleno de emoción, polémica y goles hasta el último suspiro en Selhurst Park. Las Águilas comenzaron con ímpetu, pero los visitantes sorprendieron al ponerse en ventaja a los siete minutos: Eli Kroupi aprovechó un córner y marcó desde el segundo palo. Bournemouth, que no perdía desde la primera fecha del campeonato, tomó confianza y dominó gran parte del primer tiempo. Alex Scott rozó el segundo con un potente disparo y, al 38’, Kroupi volvió a anotar tras una gran jugada de Antoine Semenyo por la banda izquierda.

El Palace generó peligro con Mateta, Yeremy Pino y Tyrick Mitchell, pero Djordje Petrovic sostuvo al Bournemouth con intervenciones decisivas. Antes del descanso, Mateta tuvo otra ocasión clara tras una chilena de Guéhi, aunque el arquero visitante respondió con reflejos.

En la segunda parte, el equipo local salió decidido a reaccionar. Adam Wharton remató dentro del área, pero su intento fue bloqueado, y poco después Ismaïla Sarr fue derribado por Marcos Senesi. El árbitro mostró amarilla y, tras revisión del VAR, la decisión se mantuvo, generando protestas del Palace. Bournemouth siguió inquietando con un disparo de Semenyo que rozó el travesaño, pero el ingreso de Eddie Nketiah cambió el ritmo del partido.

El francés Jean-Philippe Mateta recortó distancias tras una jugada revisada por el VAR que confirmó su posición habilitada. Cinco minutos después, el Palace igualó gracias a una brillante acción del colombiano Daniel Muñoz, quien apareció por sorpresa en el segundo palo para conectar un pase cruzado de Daichi Kamada. El lateral derecho envió el balón frente a la portería y Mateta lo empujó al fondo, firmando su doblete y desatando el entusiasmo local.



Bournemouth volvió a adelantarse al 89’, cuando Marcus Tavernier asistió a Ryan Christie para el 3-2. Pero en tiempo de adición, Marc Guéhi fue derribado por Bafode Diakité y, tras revisión del VAR, se sancionó penal. Mateta no falló, completó su hat-trick y selló el 3-3 al minuto 97. Muñoz, además, fue clave en defensa con un despeje providencial que evitó otro gol visitante. El Palace extendió su invicto en casa a diez partidos.



Daniel Muñoz va por un récord 'cafetero' en la Premier League

El exGenk ya registra 12 asistencias en la Liga de Inglaterra y se acerca a un récord que lidera Luis Díaz. El guajiro es el colombiano con más asistencias en el fútbol inglés con 15. Por detrás aparecen Juan Pablo Ángel y Faustino Asprilla con 14 cada uno. Muñoz aparece cerrando el top-4, aunque con toda la temporada por delante. ¿Se quedará con esta marca?

Más asistencias hechas por Colombianos en toda la historia de la Premier League:



🇨🇴🅰️ 15 - Luis Diaz

🇨🇴🅰️ 14 - Juan Pablo Angel

🇨🇴🅰️ 14 - Faustino Asprilla

🇨🇴🅰️ 12 - Daniel Muñoz pic.twitter.com/kMhRDZTTd5 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) October 18, 2025