Selección Colombia  / El hijo de Zidane que pidió penalti en Colombia vs Francia, en Mundial Sub-20; hubo revisión

El hijo de Zidane que pidió penalti en Colombia vs Francia, en Mundial Sub-20; hubo revisión

Elyaz Zidane, hijo del legendario Zinedine, pidió falta dentro del área de Yeimar Mosquera en el partido del tercer puesto. Al final, el árbitro no se lo dio a pesar de revisar la jugada.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de oct, 2025
Hijo de Zidane Elyaz

