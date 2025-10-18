El hijo de Zidane que pidió penalti en Colombia vs Francia, en Mundial Sub-20; hubo revisión

Al minuto 40 del partido entre la Selección Colombia y Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 se dio una polémica jugada que involucró a Yeimar Mosquera y a uno de los hijos de la leyenda del fútbol, Zinedine Zidane.

Elyaz Zidane, que juega cono defensor central para el combinado galo, fue a buscar el gol en un tiro de esquina, y allí fue sujetado por el zaguero de la 'tricolor'. De inmediato el jugador europeo le dijo a su DT que pidiera la revisión de la acción.

Así fue, el juez central fue a chequear la jugada y en su decisión informó que tanto Zidane, como Mosquera, venían agarrándose y no decretó penalti. Así se fueron al descanso, 1-0 ganándole Colombia a Francia.