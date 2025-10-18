Daniel Muñoz y un partidazo en el Crystal Palace: asistencia y pieza clave en el 3-3 con Bournemouth

Un 'hat-trick' de Jean-Philippe Mateta evitó que el Bournemouth de Andoni Iraola, que se puso por delante en dos ocasiones, se colocase líder provisional de la Premier League, a la espera del duelo entre el Fulham y el Arsenal. El colombiano Daniel Muñoz se reportó con una asistencia y fue pieza clave en la ofensiva de las 'águilas'.

El francés marcó los tres tantos en la segunda mitad y tuvo una ocasión en el último minuto para dar la victoria a los suyos.

Los 'Cherries' comenzaron el duelo enchufados, y en el minuto 7, un saque de esquina prologando por Antoine Semenyo fue culminado por Eli Junior Kroupi, de 19 años, que remató a placer en el segundo palo.

El joven iba a volver a ser protagonista al aumentar la ventaja con una volea tras un fallo de Marc Guéhi, que anunció que abandonará el Crystal Palace a final de temporada.



Antes del descanso, Jean-Philippe Mateta pudo recortar distancias, pero Djordje Petrovic realizó una gran parada con el pie.

Publicidad

El francés se redimió del fallo y en el minuto 64, tras un centro del colombiano Daniel Muñoz, anotó el primer gol de la tarde.

Cinco minutos más tarde, ambos jugadores volvieron a combinar con una jugada calcada para poner el empate en el marcador.

Publicidad

Los locales pudieron sumar el tercero, pero en el minuto 89 Ryan Christie adelantó de nuevo al Bournemouth tras un centro de Marcus Tavernier.

Cuando parecía que la victoria iba a ser para los visitantes, en el último minuto del descuento, el árbitro pitó un penalti por un agarrón sobre Guéhi que transformó Mateta para completar su 'hat-trick'.

El Bournemouth se coloca provisionalmente cuarto con quince puntos, mientras que el Crystal Palace es octavo con 13.