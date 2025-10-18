Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz y un partidazo en el Crystal Palace: asistencia y pieza clave en el 3-3 con Bournemouth

Daniel Muñoz y un partidazo en el Crystal Palace: asistencia y pieza clave en el 3-3 con Bournemouth

La figura de las 'águilas' fue Jean Philippe Mateta con un triplete, sin embargo, el colombiano Daniel Muñoz dio el pase previo en el primer tanto y fue determinante en la segunda anotación.

Por: EFE
Actualizado: 18 de oct, 2025
Daniel Muñoz en Crystal Palace vs. Bournemouth.
Daniel Muñoz en Crystal Palace vs. Bournemouth.
Getty Images.

