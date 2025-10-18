Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Luisa Agudelo y una impresionante atajada, en Cali vs. Corinthians en final de Copa Libertadores

Luisa Agudelo y una impresionante atajada, en Cali vs. Corinthians en final de Copa Libertadores

Un compromiso intenso y con posibilidades de gol se viene jugando este sábado en el partido definitivo de la Libertadores, con Luisa Agudelo con acertada intervención.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2025
Luisa Agudelo, arquera del Deportivo Cali, en el partido contra Sao Paulo, por la Copa Libertadores femenina 2025
Twitter de la Copa Libertadores femenina 2025

