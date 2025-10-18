Luisa Agudelo y una impresionante atajada, en Cali vs. Corinthians en final de Copa Libertadores

Deportivo Cali se juega el título de la Copa Libertadores de América, que organiza la Conmebol, frente a Corinthians y en medio del primer tiempo se presentó una acción a favor de las brasileñas que levantó aplausos en las tribunas del estadio Florencio Sola, en territorio argentino.

Y es que en una confusión en la salida de los 'azucareros', dejó el balón rifado y le cayó a Duda Sampaio, de las brasileñas, quien sacó un potente remate que terminó con una buena reacción de parte de la guardameta Luisa Agudelo, quien mostró buena ubicación y puso sus manos duro para evitar la caída de su valla.

Los seguidores de Corinthians se quedaron con el grito de gol atragantado, mientras que los colombianos sintieron un alivio.

Hay que recordar que Agudelo es una de las referentes del Cali y ha tenido una campaña positiva en medio de la buena Libertadores que realiza el equipo vallecaucano.



🏆💚 ¡Luisa Agudelo se hace gigante y salva el arco del @CaliFemenino!#LibertadoresFemxWIN pic.twitter.com/QbbtQ9xkCT — Win Sports (@WinSportsTV) October 18, 2025