Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, campeones con Crystal Palace de Community Shield contra Liverpool

Crystal Palace una vez más hace historia con sello colombiano en Inglaterra. Esta vez el equipo de Londres empató 2-2 con Liverpool en la final de la Community Shield y en los penaltis se impusieron 3-2. Con eso, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma son campeones nuevamente en el fútbol británico.

En el tiempo reglamentario marcaron los goles Jean Philippe Mateta e Ismaila Sarr para el Crystal Palace, mientras que para los de Merseyside anotaron Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong.

El lateral derecho colombiano Daniel Muñoz fue titular y disputó todo el partido de la final de la Community Shield, en Wembley, siendo uno de los mejores de su equipo con sus ataques por la banda, los centros con peligro y mostrando solidez defensiva.

Por su parte, Jefferson Lerma comenzó como suplente pero en el tramo final del encuentro entró a la cancha por orden de Oliver Glasner para darle solidez y equilibrio a la mitad de la cancha.

Ahora, Muñoz y Lerma levantan un título más con el modesto Crystal Palace luego de ganar la FA Cup la temporada pasada venciendo al también poderoso Manchester City.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma con el Crystal Palace en juego de la FA Cup. Justin Setterfield/Getty Images

Imponiéndose a los 300 millones en fichajes del Liverpool, que jugó con sus cuatro nuevas caras en Wembley, el Crystal Palace, un club que solo ha gastado dos millones este verano, ganó este domingo la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) en la tanda de penaltis (2-2/3-2).

Los de Oliver Glasner, que suman el segundo título de su historia en apenas unos meses, sellaron la Community Shield en una tensa tanda de penaltis en la que Dean Henderson fue fundamental y en la que Mohammed Salah, Alexis Mac Allister y Harvey Eliott erraron sus lanzamientos.

Como suele ocurrir con la Community Shield, la intensidad durante muchos minutos fue más de amistoso de pretemporada que de trofeo oficial, por eso seguramente a la hora de contabilizar los títulos grandes este se suele excluir. Quizás también la motivación no es la misma para un Liverpool que la ha ganado en 16 ocasiones y que está acostumbrado a otras cotas, que para un Palace que solo tiene un entorchado -la FA Cup- en su vitrina.

Aun así, la primera parte fue entretenida, empezando por un golazo de Hugo Etikité en su estreno oficial como futbolista del Liverpool. Los 'Reds' demostraron en los primeros 45 minutos que han invertido bien y el 0-1 lo convirtió Ekitiké a pase de Florian Wirtz y el 1-2 Jeremie Frimpong, en un intento de centro que se transformó en golazo.

Entre medias, Jean-Philippe Mateta erró un mano a mano, pero tuvo la fortuna de que en la segunda jugada Virgil Van Dijk se llevó por delante a Ismaila Sarr y el árbitro cazó el penalti. Desde los once metros, Mateta puso el momentáneo 1-1 para el Palace.

Cuatro minutos después llegó el ya mencionado tanto de Frimpong y el Liverpool se relajó. Tuvo alguna ocasión en la segunda mitad para llevarse el título, pero permitió que el Palace creciera y se creyera que, como hace unos meses contra el Manchester City en este mismo escenario, la sorpresa fuera posible.

Tras una gran parada de Alisson Becker a Eberechi Eze, el Palace logró la igualada a trece minutos del final, cuando Adam Wharton conectó un pase en profundidad para dejar solo a Sarr, que definió con potencia al primer palo.

Un golazo que noqueó al Liverpool y que pudo venir acompañado del 3-2 si Chris Kavanagh, el colegiado del partido, hubiese visto la mano de Alexis Mac Allister dentro del área un minuto después.

El empate se mantuvo con los noventa minutos cumplidos y el duelo se fue a la tanda de penaltis, donde Mohamed Salah comenzó con un disparo a las nubes que condenó a un Liverpool que ya no se levantó.

Dean Henderson, uno de los héroes de la FA Cup -parando un penalti a Omar Marmoush en aquella final- detuvo dos de los siguientes lanzamientos, a Mac Allister y Elliott, y pese a los fallos de Eberechi Eze y Borna Sosa, el Palace se proclamó campeón de la Community Shield por primera vez en su historia.

- Ficha técnica de Crystal Palace vs Liverpool, final Community Shield:

2 (3) - Crystal Palace: Henderson; Muñoz, Richards, Lacroix, Guehi (Devenny, m.94), Mitchell (Sosa, m.79); Kamada (Hughes, m.29), Wharton (Lerma, m.84); Sarr, Eze y Mateta.

2 (1) - Liverpool: Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, m.84); Jones (Endo, m.71), Szoboszlai, Wirtz (Elliott, m.84); Gakpo, Salah y Ekitiké (Mac Allister, m.71).

Goles: 0-1. Ekitiké, m.4, 1-1. Mateta (p), m.17, 1-2. Frimpong, m,21 y 2-2. Sarr, m.77.

Árbitro: Chris Kavanagh amonestó a Konaté (m.43), Wirtz (m.44) y Salah (m.87) por parte del Liverpool.

Incidencias: Partido correspondiente a la Community Shield que enfrenta al campeón de la Premier League, el Liverpool, y el vencedor de la FA Cup, el Crystal Palace. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Diogo Jota y André Silva



Así fueron los cobros de penal de Crystal Palace vs Liverpool, final Community Shield:

LIVERPOOL

Mohamed Salah - falló

Mac Allister – lo tapó Henderson

Cody Gakpo - gol

Elliot – lo tapó Henderson

Szobozslai - gol

CRYSTAL PALACE

Mateta - gol

Eze – atajó Alisson

Sarr – gol

Sosa – al travesaño

Devenny - gol