Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, campeones con Crystal Palace de Community Shield contra Liverpool

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, campeones con Crystal Palace de Community Shield contra Liverpool

Este domingo en Wembley, nuevamente los colombianos del Crystal Palace entraron a la historia, venciendo 3-2 en penales al poderoso Liverpool. Muñoz y Lerma, ídolos.