Daniel Muñoz reapareció, tras cirugía de rodilla: Crystal Palace y Colombia, atentos

Daniel Muñoz se convirtió en pieza clave para el entrenador, Oliver Glasner, y el director técnico, Néstor Lorenzo. Por eso, cuando se dio a conocer la noticia de que debía operarse una de sus rodillas, se lamentaron, teniendo en cuenta el presente de ambos. Su club está en pelea por hacerse con un cupo a la próxima Champions League y la 'tricolor' se prepara de cara al Mundial del 2026.

Sin embargo, el lateral derecho llamó a la calma con una publicación en sus redes sociales. En sus historias de Instagram, reapareció y se dejó ver en el gimnasio, ejercitándose y poniéndose a punto para regresar lo más pronto posible. Y es que el técnico de las 'águilas' fue claro al decir que perderían al antioqueño por unas cuantas semanas y desde ya empezaron a sentir su ausencia en la cancha.

Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia y Crystal Palace, en el gimnasio Instagram de Daniel Muñoz

Manchester City, primer perseguidor en la Premier League del líder Arsenal, se impuso por 3-0 sobre Crystal Palace, durante la jornada 16, en la que Aston Villa, tercero, alargó su racha de victorias.

Los Citizens alcanzan así las 34 unidades y se mantienen a solo dos puntos de los Gunners, que vencieron la víspera 2-1 al colista Wolverhampton. En tercera posición está el Aston Villa con 33 unidades, tras haberse impuesto 3-2 en su visita al West Ham.



En Selhurst Park, el noruego Erling Haaland (41' y 88' de penal) y el atacante inglés Phil Foden (69'), ambos en gran estado de forma, anotaron las dianas para conquistar el feudo de los Eagles (5º, 26 puntos).

Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace y de la Selección Colombia. Getty

En la primera mitad, el City se hizo con la posesión, aunque era el Palace el que se mostró más peligroso. Un tiro al larguero de Yeremy Pino y un cara a cara ganado por el arquero Gianluigi Donnarumma contra el ariete Jean-Michel Mateta (43') estuvieron a punto de cambiar el curso del partido.

Pero Haaland, que apenas había recibido balones, remató de cabeza un centro colgado desde la banda derecha por Matheus Nunes para encarrilar el partido.

Ya en la segunda mitad, Foden dobló la ventaja desde fuera del área, con su sexto gol en cuatro partidos de Premier League, y Haaland logró su doblete tras convertir un penal por falta del guardameta Dean Henderson sobre Savinho en el área.