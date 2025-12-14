Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz reapareció, tras cirugía de rodilla: Crystal Palace y Colombia, atentos

Daniel Muñoz reapareció, tras cirugía de rodilla: Crystal Palace y Colombia, atentos

Siendo uno de los jugadores más importantes de su club y su selección, las miradas están puestas en el lateral derecho, Daniel Muñoz, quien pasó por el quirófano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de dic, 2025
Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia y Crystal Palace, se recupera de una cirugía
