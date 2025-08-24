Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz sigue haciendo de las suyas en Crystal Palace: asistencia contra Nottingham Forest

Daniel Muñoz sigue haciendo de las suyas en Crystal Palace: asistencia contra Nottingham Forest

Este domingo, Crystal Palace abrió la cuenta frente a Nottingham Forest con gol de Ismaila Sarr, quien recibió un gran pase del colombiano Daniel Muñoz. ¡Hay video!

Daniel Muñoz, colombiano del Crystal Palace.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 24, 2025 08:51 a. m.