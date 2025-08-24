Actualizado: agosto 24, 2025 08:51 a. m.
Gol Caracol Colombianos en el exterior Daniel Muñoz sigue haciendo de las suyas en Crystal Palace: asistencia contra Nottingham Forest
Las emociones de la Premier League continuaron este domingo y con el protagonismo de los colombianos. Daniel Muñoz se reportó con una gran asistencia en el duelo del Crystal Palace frente a Nottingham Forest.
A los 37 minutos, Muñoz recibió una pelota por derecha y le dio un pase milimétrico a Ismaila Sarr que definió de primera con un derechazo.
🚨🏴 ISMAILA SARR OPENS THE SCORING FOR CRYSTAL PALACE!— Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 24, 2025
Crystal Palace 1-0 Nottingham Forest.pic.twitter.com/B09jbZ2U3N