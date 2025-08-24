Daniel Muñoz sigue haciendo de las suyas en Crystal Palace: asistencia contra Nottingham Forest

Las emociones de la Premier League continuaron este domingo y con el protagonismo de los colombianos. Daniel Muñoz se reportó con una gran asistencia en el duelo del Crystal Palace frente a Nottingham Forest.

A los 37 minutos, Muñoz recibió una pelota por derecha y le dio un pase milimétrico a Ismaila Sarr que definió de primera con un derechazo.

Vea la asistencia de Daniel Muñoz en Crystal Palace vs. Nottingham Forest: