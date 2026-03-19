Daniel Muñoz volvió a jugar con Crystal Palace, en victoria 2-1 contra Larnaca, por Conference

Crystal Palace venció 2-1 al Larnaca en el partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League, en un partido que tuvo la presencia de dos colombianos en cancha, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, especialmente el último nombrado, quien dejó atrás sus molestias y volvió a jugar, una noticia que retumba hasta en la Selección Colombia.

El lateral derecho comenzó como suplente pero el técnico Oliver Glasner lo envió a la cancha al minuto 60, y mientras estuvo en el terreno de juego se vio al antioqueño firme en defensa, y como siempre, aportando en la ofensiva.

Por su parte, el también colombiano Jefferson Lerma, también del Crystal Palace, ingresó al 76', y también tuvo una destacada actuación, en la difícil definición del ganador de esta serie de los octavos de final de la Conference League.

Los goles de la victoria 1-2 sobre el Larnaca, fueron de Enric Saborit para los locales, mientras que para los británicos Ismaila Sarr se reportó con un doblete. Con esto, el equipo inglés se medirá en los cuartos de final a la Fiorentina, de Italia.



Por el momento, tanto Daniel Muñoz, como Jefferson Lerma, podrían viajar para los partidos preparatorios de la Selección Colombia contra Croacia (26 de marzo) y Francia (29 de marzo), en caso de salir en la convocatoria del técnico Néstor Lorenzo, ya que vienen siendo dos fijos en el proceso del entrenador argentino al frente de la 'tricolor'.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos, celebran una victoria con Crystal Palace AFP