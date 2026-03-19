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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz volvió a jugar con Crystal Palace, en victoria 2-1 contra Larnaca, por Conference

Daniel Muñoz volvió a jugar con Crystal Palace, en victoria 2-1 contra Larnaca, por Conference

Buenas noticias para la Selección Colombia, con el regreso del lateral derecho Daniel Muñoz, quien tuvo acción en la victoria del Crystal Palace, en tiempo extra, para pasar a 'cuartos'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Daniel Muñoz Crystal Palace
Daniel Muñoz celebrando con el Crystal Palace - Foto:
Getty Images

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