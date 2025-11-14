Daniel Muñoz y el 'guiño' a varios gigantes de Europa; el colombiano dio luz verde a fichaje

Ante los varios rumores que se han hecho virales durante las últimas semanas, Daniel Muñoz salió a dar la 'cara', refiriéndose a todos los detalles que lo relacionan con su futuro profesional, que, al parecer, podría estar lejos del Crystal Palace.

Y es que, su buena temporada con el conjunto inglés ha hecho que varios de los gigantes europeos se fijen en él y en sus cualidades futbolísticas, que lo catalogan hoy por hoy como uno de los mejores laterales de toda la Premier League; que es considerada por muchos como la mejor liga del mundo a nivel clubes.

Además, sus lúcidas presentaciones en la Selección Colombia también lo han puesto en el radar de muchos equipos, que podrían entrar en la puja por el futbolista antioqueño en el próximo mercado de invierno. La pregunta evidentemente es, ¿a dónde irá a parar Daniel Muñoz?.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos, festejan una victoria con Crystal Palace AFP

"Sueño con Real Madrid, Barcelona, PSG o Manchester United"

Horas previas al duelo entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda, Muñoz habló en rueda de prensa, tocando el tema sobre su futuro profesional, que estaría cerca de definirse en el próximo mercado de fichajes. Y aunque el paisa no habló de un equipo específico, sí dejó claro que le gustaría dar el salto a un gigante.

"La verdad, se habla mucho de un club o el otro. Si me preguntan, para mí sería todo un sueño jugar en un club como estos; sea el Barcelona, PSG, Real Madrid o Manchester United. Yo creo que trabajo para eso, día a día me esfuerzo en lo que más puedo para poder, quizás, llamar la atención de alguno de estos clubes, porque para mí es un sueño poder llegar allí", indicó de entrada Daniel Muñoz, dejando claro que sueña con jugar en alguno de estos equipos.

No obstante, a pesar de que el 'cafetero' mostró todo su interés por dar el salto, tampoco dio detalles sobre 'coqueteos' y acercamientos de dichos equipos con él; fue mesurado y enfatizó en que su cabeza ahora está en las 'águilas': "La verdad que ahora me centro en mi club, en hacer las cosas bien en el Crystal Palace. No estoy muy enterado de lo que se habla en redes o lo que llega al club, no tengo ninguna información neta de que alguno de estos clubes me quiera o me pretenda. Ahorita el foco estar en Crystal Palace y, desde luego, estos días con la Selección Colombia".

"Ya veremos cuando se acerque el mercado de invierno y hablará por sí solo el tiempo. Pero ahorita concentración con la selección", concluyó Daniel Muñoz.

