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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, testigos de uno de los mayores escándalos en Premier League

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, testigos de uno de los mayores escándalos en Premier League

La situación se presentó en el partido entre Bournemouth y Crystal Palace, válido por la fecha 35 de la Premier League, donde una decisión arbitral dio de qué hablar.

Por: EFE
Actualizado: 3 de may, 2026
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Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, los colombianos del Crystal Palace, en un partido de la Premier League
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, los colombianos del Crystal Palace, en un partido de la Premier League
Getty Images

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