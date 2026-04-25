Arne Slot y el polémico gol de Daniel Muñoz; "no le guardo rencor, el árbitro tenía que interrumpir"

El Liverpool dio un paso más hacia la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada tras imponerse por 3-1 al Crystal Palace el sábado, pero espera que Mohamed Salah no haya disputado su último partido con el club.

Salah se retiró cojeando en la segunda parte en Anfield, agarrándose el tendón de la corva, cuando le queda menos de un mes de su brillante carrera con los Reds.

"Es demasiado pronto para decirlo, pero todos conocemos a Mo y sabemos lo difícil que le resulta abandonar el terreno de juego", declaró el entrenador del Liverpool, Arne Slot. "Tenemos que esperar y ver cómo de grave es".

Dos goles en cinco minutos justo antes del descanso afianzaron el control de los hombres de Slot sobre una plaza entre los cinco primeros.



Alexander Isak, fichaje más caro de la historia del fútbol británico, marcó su primer gol desde que regresó de una fractura en la pierna al controlar con inteligencia un disparo desviado de Alexis Mac Allister y girarse sobre el balón para batir a Dean Henderson con una volea.

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Andy Robertson marcó entonces una de sus últimas apariciones en Anfield con un magnífico remate al final de un letal contraataque del Liverpool, después de que el tercer portero, Freddie Woodman, hubiera evitado el empate del Palace.

Salah cayó al suelo justo antes de la hora de juego agarrándose la parte posterior de la pierna izquierda y recibió una ovación de pie al ser sustituido por Jeremie Frimpong.

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Daniel Muñoz acortó distancias para los Eagles de forma controvertida, ya que el Liverpool quería que se detuviera el partido con Woodman lesionado en el suelo.

"Estuvimos mucho más nerviosos por ese gol. No creo que mereciéramos encajarlo de esa manera", añadió Slot.

"¿Cuántas veces he jugado contra un equipo en el que un jugador está en el suelo y el árbitro pita? No le guardo tanto rencor a él como al árbitro, que debería interrumpir el partido", dijo sobre el polémico tanto del colombiano Muñoz.

Pero Florian Wirtz aseguró los tres puntos en el tiempo de descuento con su quinto gol en la Premier League desde su fichaje por 100 millones de libras (135 millones de dólares) procedente del Bayer Leverkusen.

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La victoria aupa al Liverpool al cuarto puesto y le da una ventaja de ocho puntos sobre el Brighton, sexto clasificado, a falta de solo cuatro jornadas para el final de la temporada.