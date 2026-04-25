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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Arne Slot y el polémico gol de Daniel Muñoz; "no le guardo rencor, el árbitro tenía que interrumpir"

Arne Slot y el polémico gol de Daniel Muñoz; "no le guardo rencor, el árbitro tenía que interrumpir"

Liverpool venció 3-1 al Crystal Palace, sin embargo, el DT de los 'reds', Arne Slot', se mostró molesto por el tanto del colombiano Daniel Muñoz.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Arne Slot, técnico del Liverpool
Arne Slot, técnico del Liverpool
Foto: AFP

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