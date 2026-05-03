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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Vargas, solo elogios en México, pese a derrota de Atlas; figura contra Cruz Azul

Camilo Vargas, solo elogios en México, pese a derrota de Atlas; figura contra Cruz Azul

De los pocos puntos altos que tuvo el equipo 'rojinegro' fue el guardameta colombiano, Camilo Vargas, quien evitó que la caída, por los cuartos de final, fuera peor.

Por: EFE
Actualizado: 3 de may, 2026
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Camilo Vargas, guardameta colombiano de Atlas, en un partido de la Liga MX
Camilo Vargas, guardameta colombiano de Atlas, en un partido de la Liga MX
AFP

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