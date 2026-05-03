Camilo Vargas, solo elogios en México, pese a derrota de Atlas; figura contra Cruz Azul

El nigeriano Osinachi Ebere convirtió dos goles para encabezar el ataque del Cruz Azul en su victoria por 2-3 sobre Atlas, en los cuartos de finales del torneo Clausura del fútbol mexicano.

Ebere, dos veces, y el argentino Carlos Rotondi, una, anotaron por los Azules, en tanto Alfonso González y Aldo Rocha descontaron por el Atlas, que se salvó varias veces por las atajadas de su guardameta, el colombiano Camilo Vargas.

Encontronazos, numerosas faltas y pocas jugadas de peligro marcaron la primera mitad.

Y para no variar, si no fuera por mi Padre Santo Camilo Vargas, esto hubiera quedado 2 - 5 favor Cruz Azul pic.twitter.com/I1mVlsEr44 — ★𝘾𝙀𝙍𝙊𝙉★★ (@silverio_ceron) May 3, 2026

En el 45+2, en una jugada iniciada por Ebere, el argentino José Paradela le puso un servicio a Rotondi, anotador de pierna zurda, al aprovechar el desorden de la defensa.



Cruz Azul comenzó impetuoso, se acercó a la puerta de Camilo Vargas y en el 55 tomó ventaja de 2-0 con un gol de zurda de Ebere, a pase de Omar Campos.

Sin delantero y gracias a Camilo Vargas no, nos golearon y nos vamos por una minima derrota que la tenemos difícil https://t.co/jkhfxAVgv5 — Soy Fiel Oficial (@SoyFiel12) May 3, 2026

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Frustrados, los aficionados del Atlas comenzaron a entonar el grito homofóbico que los hinchas del fútbol mexicano suelen repetir cuando están frustrados por el bajo rendimiento de su equipo. Permisivo, el árbitro no tomó cartas en el asunto.

Atlas tardó en recuperarse; lo hizo a falta de 25 minutos y en el 69 se acercó 2-0 con un gol de González, con asistencia de Luis Gamboa.

Buena reacción de Atlas en el segundo tiempo pero no le alcanzó. Camilo Vargas fue figura y Cruz Azul lo ganó bien. Sorpresa total el rendimiento de Ebere con mucha movilidad y tomando la responsabilidad del penal. La serie está abierta, Atlas mostró que a su manera puede… — Damián Zamogilny®️ (@RusoZamogilny) May 3, 2026

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El argentino Gonzalo Piovi cometió una falta en el área para provocar un penalti a favor del Atlas, anotado por Rocha en el 81, pero seis minutos más tarde, el argentino Rodrigo Schlegel provocó un penalti, convertido en el 87 por Ebere.

En el duelo de vuelta, el sábado, Atlas está obligado a ganar por dos goles para clasificarse a la semifinal.

El jugador en la zona de AutoZone es Camilo Vargas (Atlas FC) tras sus atajadas ante Cruz Azul; presentado por @pacogonzaleztv para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/lE0q08CsLX — lilboimx (@lilboimx) May 3, 2026

Un par de horas antes, los Tigres UANL vencieron por 3-1 a las Chivas de Guadalajara, clasificadas como segundas favoritas a la fase de los ocho mejores.

Camilo Vargas, arquero colombiano, en el partido de Atlas contra Cruz Azul, por la Liga MX AFP

Jesús Angulo, el argentino Juan Brunetta y Diego Sánchez convirtieron por los Tigres del entrenador argentino Guido Pizarro, luego de que Ricardo Marín le había dado ventaja a las Chivas del estratega Gabriel Milito.