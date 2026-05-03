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Gol Caracol  / Ciclismo  / Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de Tour de Romandía, tras la etapa 5

Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de Tour de Romandía, tras la etapa 5

En su última temporada como profesional, por lo que quiere retirarse por lo alto, y tras conquistar el Tour de Asturias, Nairo Quintana volvió a dar de qué hablar.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 3 de may, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, corrió su último Tour de Romandía como profesional
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, corrió su último Tour de Romandía como profesional
Getty Images

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