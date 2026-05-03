Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de Tour de Romandía, tras la etapa 5

Tadej Pogacar inscribió su nombre por primera vez en el Tour de Romandía, prueba que ha dominado de principio a fin con cuatro victorias de etapa, incluida la que acabó este domingo 3 de mayo en el alto de Leysin. Recordemos que Santiago Botero, en 2005, y Nairo Quintana, en 2016, han sido los únicos colombianos que se han hecho con el título de esta carrera en la historia.

El ciclista esloveno ha comenzado de manera ideal la transición entre su temporada de clásicas y la preparación para el Tour de Francia, en la que buscará un quinto título en julio.

Este domingo hubo que esperar hasta los últimos cientos de metros de la larga subida a Leysin (14,3 kilómetros al 5,9% de pendiente media) para que el gran favorito soltara al alemán Florian Lipowitz, su rival directo en la general, que le atacó varias veces antes de acabar cediendo ante Pogacar, que finalmente aventajó en 42 segundos al corredor del Red Bull.

Tercero a 2 minutos y 44 segundos del esloveno, tras haber terminado segundo de la prueba hace un año, el francés Lenny Martinez confirma a la vez su buen estado de forma en este inicio de temporada (ganador de la 8ª etapa de la París-Niza) y sus límites cuando se encadenan largas ascensiones.



Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, se lució en la etapa reina del Tour de Romandía 2026 Getty Images

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Es la primera carrera por etapas de la temporada para Tadej Pogacar, que había ganado dos kilos de músculo y trabajado su explosividad para conquistar tres clásicas de las cuatro ya disputadas en 2026, fallando únicamente en París-Roubaix (2º por detrás de Wout van Aert).

Respecto a Nairo Quintana, quien corre su última temporada como profesional, no desentonó. De hecho, fue protagonista en la etapa 4, brillando en la montaña. Ahora, este domingo 3 de mayo, cuando se bajó el telón del Tour de Romandía, cruzó la meta en el puesto 27, a 2' 00'' de 'Pogi', lo que le significó terminar de 21, a 10' 19'' del esloveno, en la clasificación general.