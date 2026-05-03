Mala suerte para Jefferson Lerma; autogol en la derrota de Crystal Palace con Bournemouth

Bournemouth del DT español Andoni Iraola se acerca a una primera clasificación en su historia a competiciones europeas tras su victoria este domingo ante el Crystal Palace (3-0), que deja a los Cherries en sexta posición de la Premier League.

El club del sur de Inglaterra, que en enero era 15º en la tabla, pasa a integrar el Top 6 a tres fechas del final del campeonato inglés, con un punto más que el Brentford y dos sobre el Brighton, sus inmediatos perseguidores.

El sexto puesto en Inglaterra clasifica para la próxima Europa League. Podría incluso conceder boleto a la Liga de Campeones si Aston Villa termina quinto en liga y conquista la Europa League.

El Crystal Palace (15º), por su parte, deberá conquistar la Conference League si quiere volver a tener pasaporte europeo para la próxima temporada.



1-0 Bournemouth.



JEFFERSON LERMA SCORES AN OWN GOAL FOR CRYSTAL PALACE! WHAT A DISASTER! BOURNEMOUTH TAKES THE LEAD!pic.twitter.com/V3BWC6kYlO — VoaGol 🪐 (@GolVoa) May 3, 2026

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Los Eagles, que recibirán al Shakhtar Donetsk el jueves en la vuelta de semifinales (3-1 en la ida) estuvieron lejos de su mejor nivel este domingo.

El colombiano Jefferson Lerma desvió hacia su propia portería un cabezazo de Evanilson (10º) y su arquero, Dean Henderson, cometió un penal evitable.

Fine margins 🤏@afcbournemouth lead following a Jefferson Lerma own goal which just about crossed the line pic.twitter.com/LVGyXS86WL — Premier League (@premierleague) May 3, 2026

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Junior Kroupi aprovechó para marcar su 12º gol de la temporada en la Premier League, transformando la pena máxima con una sorprendente tranquilidad para sus 19 años (32').

Rayan (77'), en la segunda parte, dio más contundencia al primer triunfo del Bournemouth en casa desde el 24 de enero.

Iraola anunció hace unas semanas que dejará de ser DT del Bournemouth al final de la temporada.

Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace. Getty Imágenes

Su equipo lleva 15 partidos invicto, incluidos triunfos ante el líder de la Premier League, el Arsenal, y el vigente campeón, el Liverpool.

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El Bournemouth también tendrá voz en la pelea por el título, ya que el segundo clasificado, el Manchester City, visitará el Vitality Stadium el 19 de mayo.