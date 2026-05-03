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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Mala suerte para Jefferson Lerma; autogol en la derrota de Crystal Palace con Bournemouth

Mala suerte para Jefferson Lerma; autogol en la derrota de Crystal Palace con Bournemouth

Cuando tan solo iban 10 minutos de partido y en medio de una jugada accidentada, el mediocampista colombiano, Jefferson Lerma, marcó en su propia puerta.

Por: AFP
Actualizado: 3 de may, 2026
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Jefferson Lerma, mediocampista colombiano del Crystal Palace, en el partido contra Bournemouth, por la Premier League
Jefferson Lerma, mediocampista colombiano del Crystal Palace, en el partido contra Bournemouth, por la Premier League
AFP

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