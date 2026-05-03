Jhon Córdoba no para de agigantar su leyenda en Krasnodar. Este domingo 3 de mayo, por la fecha 28 de la Liga de Rusia, fue la pieza clave para que su equipo se hiciera con la victoria por 0-1 sobre Akron Tolyatti. Y es que, cuando transcurría el minuto 72, marcó lo que fue el único tanto del compromiso, en una nueva demostración de que su principal virtud es la potencia.

Atento a una recuperación alta, el delantero colombiano atacó el espacio, por la banda derecha, a espalda de la defensa rival. Adentro del área y con el balón picando, no dudó un segundo en sacar un remate imposible de atajar para el arquero, Vitali Gudiyev, quien no pudo hacer absolutamente nada para evitar que las redes se inflaran. Locura, alegría y festejo para el 'cafetero'.

Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar. X de @FCKrasnodar

Vea el gol de Jhon Córdoba en Akron Tolyatti vs Krasnodar por la Liga de Rusia