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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Jhon Córdoba en Akron Tolyatti vs Krasnodar por la Liga de Rusia

Vea el gol de Jhon Córdoba en Akron Tolyatti vs Krasnodar por la Liga de Rusia

Ganando a pura potencia y velocidad, el delantero colombiano, Jhon Córdoba, anotó un verdadero golazo, que fue suficiente para que su equipo sumara tres puntos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de may, 2026
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Jhon Córdoba, delantero colombiano, anotó el gol de Krasnodar contra Akron Tolyatti
Jhon Córdoba, delantero colombiano, anotó el gol de Krasnodar contra Akron Tolyatti
Getty Images

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