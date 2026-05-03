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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Romandía, tras la etapa 5: Tadej Pogacar, campeón

Clasificación general del Tour de Romandía, tras la etapa 5: Tadej Pogacar, campeón

Dominando de principio a fin, en una exigente jornada con final en alto, el esloveno selló su cuarta victoria en el Tour de Romandía 2026 y se hizo con el título.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de may, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó la etapa 5 y se coronó campeón del Tour de Romandía 2026
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó la etapa 5 y se coronó campeón del Tour de Romandía 2026
AFP

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