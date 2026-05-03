Clasificación general del Tour de Romandía, tras la etapa 5: Tadej Pogacar, campeón

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) dio este domingo un nuevo paso en su desafío por ser el mejor ciclista de la historia al adjudicarse por primera vez el Tour de Normandía, en Suiza, con un nuevo triunfo de etapa, la cuarta de la ronda, tras superar en la parte final a su más inmediato perseguidor, el alemán Florian Lipowitz (Red Bull Bora).

En su primera vuelta por etapas de la temporada, Pogacar, de 27 años, no tuvo ningún problema en la sexta y última etapa, de 178,2 kilómetros entre Lucens y Leysin, puerto de primera categoría, para conservar la ventaja de 35 segundos que tenía sobre Lipowitz y se limitó a atacar en el último kilómetro para coronarse en la prueba, con su triunfo número 116 de su trayectoria.

El podio lo completaron Lipowitz, segundo en la etapa, y el francés Lenny Martinez (Bahrain Victorious), a 2:44 del líder.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, se coronó campeón del Tour de Romandía 2026 AFP

Clasificación general del Tour de Romandía 2026, tras la etapa 5

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 20h 05' 42''

2. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 42''

3. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 2' 44''

4. Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) - a 2' 51''

5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 3' 15''

6. Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 16''

7. Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team) - a 3' 18''

8. Albert Withen Philipsen (Lidl - Trek) - a 3' 20''

9. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - a 3' 24''

10. Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) - a 3' 32''

