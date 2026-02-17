Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez celebró en la Champions League: vea acá su gol en Galatasaray vs. Juventus

Dávinson Sánchez celebró en la Champions League: vea acá su gol en Galatasaray vs. Juventus

El defensor colombiano estuvo atento en el área para enviar la pelota con dirección a la red, en juego de ida de los 'play-offs' de la Champions League. ¡Así fue el gol de Dávinson Sánchez!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de feb, 2026
Comparta en:
Dávinson Sánchez en acción de juego con Galatasaray vs. Juventus por la Champions League.
Dávinson Sánchez en acción de juego con Galatasaray vs. Juventus por la Champions League.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad