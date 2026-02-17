Dávinson Sánchez celebró en la Champions League: vea acá su gol en Galatasaray vs. Juventus

Publicidad
Dávinson Sánchez se reportó en el marcador este martes en la ida de los 'play-offs' entre Galatasaray y Juventus por la Champions League. El defensor colombiano al servicio del cuadro turco marcó el 3-2 parcial para su escuadra, al minuto 60.
El tanto de Dávinson llegó previo a una falta que había cometido su compatriota Juan David Cabal, quien ingresó para la parte complementaria. Hubo centro de Gabriel Sara y el exAtlético Nacional terminó embocando el balón con el hombro. Luego llegó la celebración eufórica para el número '6'.
¡DAVINSON SÁNCHEZ LO DIO VUELTA! ¡EL COLOMBIANO MARCÓ EL 3-2 DE GALATASARAY CONTRA JUVENTUS!— SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026
