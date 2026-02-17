Dávinson Sánchez celebró en la Champions League: vea acá su gol en Galatasaray vs. Juventus

Dávinson Sánchez se reportó en el marcador este martes en la ida de los 'play-offs' entre Galatasaray y Juventus por la Champions League. El defensor colombiano al servicio del cuadro turco marcó el 3-2 parcial para su escuadra, al minuto 60.

El tanto de Dávinson llegó previo a una falta que había cometido su compatriota Juan David Cabal, quien ingresó para la parte complementaria. Hubo centro de Gabriel Sara y el exAtlético Nacional terminó embocando el balón con el hombro. Luego llegó la celebración eufórica para el número '6'.

Vea acá el gol de Dávinson Sánchez HOY en Galatasaray vs. Juventus por la Champions League: