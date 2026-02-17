Richard Ríos entregó la mejor noticia para la Selección Colombia y Benfica; ya es oficial

Richard Ríos está de vuelta. Este martes 17 de febrero, para el partido entre Benfica y Real Madrid, por la ida de los playoffs de la Champions League, regresó a una convocatoria y así lo dio a conocer su entrenador, José Mourinho.

A pesar de que no fue titular, el mediocampista colombiano empezó en el banco de suplentes, con la oportunidad de sumar sus primeros minutos, después de su lesión. Recordemos que el pasado 14 de enero de 2026, en el duelo de cuartos de final de la Copa Portugal, contra Porto, se golpeó su hombro y desde entonces no juega.

Por otor lado, Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, incluyó al francés Kylian Mbappé, que no jugó el último partido de liga de su equipo contra la Real Sociedad por molestias en una rodilla, en el once titular que se enfrentará este martes al Benfica en el Estádio da Luz.

El conjunto blanco sale con Courtouis; Trent, Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Vinicius y Mbappé.



Richard Ríos, jugador colombiano, sufrió una lesión en un partido del Benfica AFP

Publicidad

Alineación titular de Benfica vs. Real Madrid, por Champions League

Trubin; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi e Dahl; Leandro Barreiro e Aursnes; Prestianni, Rafa e Schjelderup; Pavlidis.

Suplentes: Diogo Ferreira, António Silva, Enzo Barrenechea, Alexander Bah, Bruma, Ivanovic, Sudakov, Lukebakio, Sidny Lopes Cabral, Manu Silva, Richard Ríos y Anísio Cabral.

💺 Suplentes: Diogo Ferreira, António Silva, Barrenechea, Bah, Bruma, Ivanović, Sudakov, Lukebakio, Sidny, Manu, Richard Ríos e Anísio Cabral. — SL Benfica (@SLBenfica) February 17, 2026