Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán no llegó fino al Zenit; erró una clara opción de gol contra Krasnodar

Jhon Durán no llegó fino al Zenit; erró una clara opción de gol contra Krasnodar

A pesar de que fue un partido preparatorio, el delantero colombiano, Jhon Durán, sumó sus primeros minutos con la camiseta del club ruso y falló de frente al arco.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de feb, 2026
Jhon Durán, delantero colombiano, debutó con Zenit de San Petersburgo en un partido preparatorio
