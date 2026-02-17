Jhon Durán no llegó fino al Zenit; erró una clara opción de gol contra Krasnodar

Jhon Durán cambió de aires, pensando en el Mundial 2026. Después de que las cosas no funcionaran en Al Nassr y Fenerbahce, arribó a Zenit de San Petersburgo. Allí, sumó sus primeros minutos y dejó sensaciones encontradas. Este martes 17 de febrero, jugaron contra Krasnodar, en partido preparatorio, y el delantero colombiano estuvo desde el arranque.

Cuando tan solo iban cinco minutos, protagonizó una discusión con un rival, empujándose, diciéndose de todo y siendo amonestados. Posteriormente, se mostró participativo en el frente de ataque y hasta tuvo una clara opción de gol. Sin embargo, de frente al arco y en soledad, falló, estrellando el balón en el palo, lo que generó el lamento en él y sus compañeros.



Vea la opción de gol que Jhon Durán erró en Zenit vs. Krasnodar