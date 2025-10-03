Davinson Sánchez deja su sello en Champions League y Galatasaray se agranda; sorprendente dato

Dávinson Sánchez fue reconocido nuevamente luego de un gran partido con su equipo, Galatasaray, en la victoria 1-0 frente a Liverpool por la fecha dos de la fase de liga de la Champions League.

El central de la Selección Colombia, según la plataforma de estadísticas deportivas Squawka, es uno de los mejores del máximo torneo europeo. En concreto, lo ubicó en el top 10 de los que más duelos aéreos han ganado en lo que va del campeonato. Dávinson se ubica en la posición 8 del ranking con 7 duelos aéreos ganados, siendo superado por Ibrahima Konaté del Liverpool que tiene 12, Marcus Thuram del Inter de Milán, Virgil Van Dijk del Liverpool, y Martin Zubimendi del Arsenal con 9, Mohamed Elyounoussi del Copenhague y Mikel Merino del Arsenal con 8. El jugador 'cafetero' ha ganado los mismos duelos por arriba que Lukas Lerager del Copenhague y Goncalo Inácio del Sporting de Lisboa, y además supera en la estadística al defensor de raíces colombianas, Cristhian Mosquera, otro futbolista del conjunto 'gunner', que ha ganado 6 duelos.

El defensor tuvo un bajo rendimiento en la caída de su equipo 5-1 contra el Eintracht Frankfurt en la primera jornada de la Champions, incluso anotando un autogol, sin embargo, contra los 'reds' demostró el nivel que se le conoce en tierras turcas. Sánchez es habitual titular en su equipo, con el que jugó la temporada pasada la Europa League, llegando hasta los dieciseisavos de final.

El ex Tottenham, desde su llegada en septiembre de 2023 a los 'leones', lleva 85 partidos jugados, en los que ha anotado nueve goles y ha brindado cuatro asistencias. Además, ha estado presente en todos los partidos de su equipo en esta temporada, sumando 687 minutos en cancha.

Davinson Sánchez, defensa central colombiano y referente en el Galatasaray de Turquía Getty Images

En su trasegar por Turquía, Dávinson ha ganado cuatro títulos con el Galatasaray, dos ligas, una copa y una supercopa del país otomano. En la actualidad, su elenco marcha primero de la Superliga turca con 21 puntos de 21 posibles. Por otra lado, en la Champions League se ubica en la posición 21 con tres puntos, gracias a su triunfo con el Liverpool.



¿Cuándo es el próximo partido del Galatasaray?

El próximo reto del Galatasaray será frente al Besiktas, uno de los mejores equipos del país, este sábado a las 12:00 p.m. (hora de Colombia) en condición de local en el RAMS Park, por la jornada 8 de la Superliga de Turquía. Dávinson Sánchez probablemente vaya desde el pitazo inicial del partido.