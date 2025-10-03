Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Davinson Sánchez deja su sello en Champions League y Galatasaray se agranda; sorprendente dato

Davinson Sánchez deja su sello en Champions League y Galatasaray se agranda; sorprendente dato

El defensor colombiano del Galatasaray, Davinson Sánchez, recibió un nuevo elogio tras su buen rendimiento en el juego entre su equipo y el Liverpool. ¡Se ubica entre los mejores de la Champions!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Davinson Sánchez en Galatasaray
Davinson Sánchez en Galatasaray
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad