Por Lamine Yamal, hay tensión entre Selección de España y Barcelona; "creí que había empatía"

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, lamentó este viernes la presunta falta de empatía del técnico del Barcelona, Hansi Flick, que pidió al combinado nacional cuidar mejor a la estrella de la Roja y del club azulgrana, Lamine Yamal.

El joven extremo de 18 años lidera la lista de convocados anunciada este viernes para afrontar la doble jornada de clasificación al Mundial 2026.

En el anterior parón internacional de septiembre, el atacante del Barça se lesionó el pubis, lo que llevó a Flick a pedir al cuerpo técnico español que lo cuidara dosificando sus minutos.

"No hay ningún conflicto con Flick. Simplemente, me sorprendieron esas declaraciones porque él ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía con los seleccionadores", respondió De la Fuente en rueda de prensa.

"Sabéis que tenemos dos partidos muy importantes, que nos estamos jugando el Mundial. Parece que están en un cuarto o quinto plano y estamos hablando de Flick", afirmó el técnico.

"Nos estamos jugando el Mundial, eso es lo realmente importante. El resto, no tiene importancia. Cada uno dijo lo que dijo y punto", prosiguió.

Ante la insistencia de los medios, De la Fuente acabó ofreciendo más detalles sobre la lesión de Yamal con la Roja.

"Lo que pasó fue que, cuando terminó el partido, tuvo algún tipo de molestia. Pero yo nunca he jugado sin molestias. No pasó nada. Lo han explicado nuestros servicios médicos, lo he explicado yo. Nada más. ¿Que luego tuvo molestias después del partido? Pues no sé", aseveró el seleccionador.

De la Fuente también tuvo un encontronazo con un periodista que le preguntó por Nico Williams, lesionado también en la última ventana internacional después de que, según la prensa, el Athletic de Bilbao pidiera dosificarlo por molestias físicas.

"El riesgo en el fútbol y en el deporte existe siempre. Si está jugando en su club, está asumiendo sus riesgos. Estamos hablando de situaciones completamente normales", reaccionó.

Lamine Yamal, figura del Fútbol Club Barcelona Foto: AFP

España recibirá a Georgia el 11 de octubre en Elche y, tres días más tarde, a Bulgaria en Valladolid, en duelos del grupo E de clasificación para el Mundial que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Para estos dos enfrentamientos, De la Fuente recuperó a tres jugadores del Atlético; Marcos Llorente, Pablo Barrios y Álex Baena, que acaba de volver tras lesión, y al delantero del Oporto Samu Aghehowa.

"Son jugadores que en nuestro plan de partido entran perfectamente y creo que es su momento. Creo que es el momento de apostar por ellos, están haciendo una campaña fantástica", señaló el seleccionador sobre los tres futbolistas colchoneros.

Además, De la Fuente mantuvo a Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano, y a Jesús Rodriguez, del Como.

Sin embargo, no convocó a Nico Williams, Fabián Ruiz, Fermín López y Gavi, lesionados o con molestias, ni al capitán Álvaro Morata -actualmente en el Como- por decisión técnica, reconoció.

"Es una decisión técnica. Morata sigue siendo muy importante para nosotros y lo será. El que no esté en esta convocatoria obedece a los escenarios que imaginamos contra nuestros rivales. Es importante y lo será. Es un jugador en activo y seguro que hará una campaña muy buena", zanjó.

La Roja lidera su llave con seis puntos tras golear a Bulgaria por 3-0 y a Turquía por 6-0 el mes pasado.