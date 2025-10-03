A Richard Ríos lo blindan en Benfica ante recias críticas; "ya va a mostrar todo"

En los últimos días, el volante colombiano Richard Ríos no la ha pasado nada bien en el Benfica y todo por cuenta un autogol que significó la derrota 1-0, en la visita del Chelsea, por la segunda jornada de la fase liga de la Champions League, Las críticas se han enfocado en el exjugador de Palmeiras que apenas llegó para esta temporada y se encuentra en un periodo de adaptación.

La hinchada y la prensa parecen perder la paciencia y generar un poco de presión por el 'cafetero', quien fue presentado con bombos y platillos por lo mostrado en el 'verdao' y con la Selección Colombia. Pese a esos malos comentarios por su nivel actual, desde el Benfica le salió un defensor que tiene poder dentro del club.

Richard Ríos, en la derrota frente a Qarabag, que ocasionó la salida de su técnico Foto: AFP

Se trata del presidente del Benfica, Rui Costa, quien dejó en claro que hasta el momento no han puesto en tela de juicio a Ríos. "Hoy es un tema de conversación porque, claramente, todavía se está adaptando al fútbol europeo. Tuvo la mala suerte de marcar un autogol contra el Chelsea, y eso podría ser un tema de conversación. Para nosotros, no lo es", dijo en charla con el portal 'WOW'.

El alto mando también expresó el nacido en Vegachí es una de las piezas clave en la plantilla ."Richard Ríos es un gran jugador, un gran activo para el Benfica. Lo ha demostrado en el pasado y lo seguirá haciendo", complementó.

Para fortuna de Richard, Costa no es el único que le ha dado una voz de aliento, ya que en un programa de la cadena 'ESPN', Luisao, ídolo del Benfica, también pidió calma. "La afición del Benfica es muy exigente. Ya dicen que le falta intensidad, pero aquí [en el Palmeiras] era un jugador excelente. Cuando llegué, los primeros meses no fueron fáciles. Sé cómo es ese periodo de adaptación. Tiene calidad y, con Mourinho, va a cambiar las cosas", opinó.

Sólo queda esperar que Ríos pueda levantar su nivel y dejarle claro a los portugueses porqué llamó la atención del Benfica y es una de las fichas importantes del combinado nacional 'tricolor', que de hecho tiene la posibilidad de convocarlo para la venidera fecha FIFA, en la cual se medirán contra México y Canadá, el 11 y 14 de octubre, en territorio estadounidense.