Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán y la cercanía con patrón de Fenerbahçe; siempre una lupa en el colombiano

Jhon Durán y la cercanía con patrón de Fenerbahçe; siempre una lupa en el colombiano

Fenerbahçe venció 1-0 al Niza, por la Europa League, pero las miradas se las robó el colombiano Jhon Durán, quien mostró mucha complicidad con el presidente del club.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2025
Jhon Durán con el presidente del Fenerbahçe, Sadettin Saran.
Pantallazo.

