Jhon Durán y la cercanía con patrón de Fenerbahçe; siempre una lupa en el colombiano

El Fenerbahçe derrotó al OGC Nice de Francia por 2-1 en su partido de la segunda jornada de la UEFA Europa League, gracias a los goles de Kerem Aktürkoğlu, y terminó la semana con tres puntos. Más allá del triunfo, la mayor curiosidad que dejó el encuentro fue la complicidad del colombiano Jhon Durán con el presidente del club en las tribunas.

Kerem Aktürkoğlu marcó los goles que dieron la victoria a los 'canarios' en el Estadio Chobani, en los minutos 3' y 25'. Kerem, quien marcó sus primeros goles con la camiseta amarilla y azul marino, jugó 81 minutos. Kevin Carlos marcó el gol visitante en el minuto 37, de penalti.

Con el pitazo final, los reflectores se quedaron sobre las graderías, en especial, en el palco del Fenerbahçe, ya que se vio a Durán, quien lleva más de un mes fuera de las canchas por una lesión en la espalda, junto al presidente Sadettin Saran. Vieron el partido, charlaron, aplaudieron a los demás jugadores que estaban en cancha y se despidieron en un fraternal abrazo. Este episodio ha generado buen ambiente de cara a lo que se viene para el club.

Cabe recordar, que, antes del encuentro la prensa turca reveló que Durán y Saran se habían reunido hasta en dos ocasiones para hablar sobre el futuro y el regreso del colombiano.

Başkan Saadettin Saran, Jhon Duran ve Becao ile birlikte takımı alkışladı. pic.twitter.com/D8yI6f5rA2 — mission FENER (@missionfener) October 2, 2025

Publicidad

Así la victoria del Fenerbahçe sobre Niza

El partido arrancó con vértigo. Apenas en el minuto 3, Kerem Aktürkoğlu aprovechó un pase filtrado de Talisca desde la izquierda. El extremo se metió en el área y sacó un disparo raso que, pese al esfuerzo del portero Diouf, terminó entrando en el ángulo superior para abrir el marcador: 1-0.

El golpe tempranero no desanimó al Niza, que respondió diez minutos después. Louchet desbordó por la izquierda y lanzó un centro preciso al área. Carlos ganó en el salto a los defensores y su cabezazo salió rozando el larguero, en la primera gran ocasión del conjunto francés.

Publicidad

El partido se jugaba a un ritmo alto. Al 15’, Talisca volvió a aparecer con un remate potente desde la frontal tras pase de İsmail Yüksek, aunque el balón se marchó cerca del poste. Minutos después, un error de despeje del propio Diouf dejó la pelota servida para Aktürkoğlu, que buscó el arco de primera, pero la zaga rechazó a tiempo.

Fenerbahçe vs. Niza, en Europa League. Semih BAHADIR

La insistencia tuvo premio en el 25’. Yüksek interceptó un pase de Asensio y habilitó a Aktürkoğlu, que se metió en el área, dejó en el camino a su marcador y remató desde el punto penal. El disparo se desvió en un defensor y sorprendió al arquero para el 2-0.

El Niza encontró aire al minuto 34, cuando el árbitro Srdjan Jovanovic sancionó un penalti por mano de Skriniar. Tres minutos más tarde, Carlos tomó la responsabilidad y batió a Ederson con un tiro cruzado para poner el 2-1. La reacción casi se amplía al 39’, con un cabezazo de Gouveia tras un córner, pero el travesaño negó el empate.

En el segundo tiempo, los franceses siguieron buscando. Al 68’, Moffi probó con un remate dentro del área, pero Ederson voló para salvar a los suyos. Poco después, En-Nesyri estuvo cerca con un cabezazo que se fue apenas por arriba.

Publicidad

La última emoción llegó en el minuto 89. En-Nesyri recibió un pase filtrado de Álvarez, quedó mano a mano y definió desde el punto de penalti, pero Diouf se rehízo y evitó lo que habría sido el empate en los instantes finales.