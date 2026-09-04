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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez envió el balón en propia portería: su autogol en İstanbul vs. Galatasaray

Dávinson Sánchez envió el balón en propia portería: su autogol en İstanbul vs. Galatasaray

El defensor colombiano intentó rechazar la esférica en un tiro de esquina cobrado por el cuadro rival, pero terminó marcando en propia puerta. ¡Así fue la jugada de Dávinson Sánchez!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Foto: AFP

El Gatasaray, equipo que tiene en sus filas a Dávinson Sánchez, enfrentó este viernes a İstanbul en una nueva jornada de la Superliga de Turquía. El defensor colombiano fue estelar en varias acciones del conjunto rojo y amarillo, siendo una de ellas un autogol.

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Y es que en un tiro de esquina ejecutado por el rival, Sánchez intentó rechazar el balón de un cabezazo, pero terminó enviando el mismo al fondo de la red. La acción en cuestión se presentó al minuto 76 y significó el empate 2-2 parcial.

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