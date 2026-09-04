Dávinson Sánchez envió el balón en propia portería: su autogol en İstanbul vs. Galatasaray

El Gatasaray, equipo que tiene en sus filas a Dávinson Sánchez, enfrentó este viernes a İstanbul en una nueva jornada de la Superliga de Turquía. El defensor colombiano fue estelar en varias acciones del conjunto rojo y amarillo, siendo una de ellas un autogol.

Y es que en un tiro de esquina ejecutado por el rival, Sánchez intentó rechazar el balón de un cabezazo, pero terminó enviando el mismo al fondo de la red. La acción en cuestión se presentó al minuto 76 y significó el empate 2-2 parcial.

Vea acá el autogol de Dávinson Sánchez en İstanbul vs. Galatasaray:

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