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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Daniel Muñoz le 'pegaron' su primer 'jalón de orejas' en Nottingham Forest; su DT fue directo

A Daniel Muñoz le 'pegaron' su primer 'jalón de orejas' en Nottingham Forest; su DT fue directo

El entrenador del cuadro inglés, Oliver Glasner; ya habló del colombiano y, destacando sus condiciones futbolísticas, también le envió contundente mensaje para ganarse su puesto en el equipo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Daniel Muñoz en entrenamiento con el Nottingham Forest.
Daniel Muñoz en entrenamiento con el Nottingham Forest.
Foto: X de Nottingham Forest.

En la previa del encuentro entre Nottingham Forest y Tottenham Hotspur, por la Premier League; Oliver Glasner habló de lo que ha sido el mercado de fichajes para el cuadro 'rojo', en donde actualmente milita Daniel Muñoz.

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Y justamente, hablando sobre lo que ha sido la llegada y adaptación del colombiano en estos primeros días; el estratega de Nottingham se refirió al proceso de adaptación del colombiano, quien no ha estado al mismo nivel de los demás, debido a la permeada pretemporada que ha tenido tras su participación en el Mundial 2026.

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“Daniel está disponible. Llegó tarde después de la Copa del Mundo y tuvo una pretemporada corta. Jugó con máscara en el partido contra el Everton porque se sometió a una cirugía en la nariz para mejorar su respiración, pero es muy confiable y su mentalidad es increíble”, indicó Glasner en conferencia de prensa, refiriéndose a la nueva incorporación del club.

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Además de eso, enfatizando nuevamente en la preparación que ha tenido el paisa para el inicio de la nueva temporada; el entrenador envió contundente mensaje a Muñoz, quien deberá empezar a trabajar fuerte para ganarse un espacio dentro del equipo: “Por eso no ha tenido muchos minutos en la pretemporada y solo 55 minutos contra el Everton. No jugó contra el Manchester City porque las negociaciones estaban bastante avanzadas. Por eso digo que necesita recuperar su nivel óptimo de forma física”.

No obstante, en cuentas generales Glasner quedó contento con este mercado de fichajes, en el que dieron la gran sorpresa con la incorporación con el lateral colombiano, proveniente del Crystal Palace.

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“Es bueno que ahora ya conozcamos al equipo, que sepamos qué grupo representará al Nottingham Forest durante al menos cuatro meses. Estoy muy contento, es exactamente lo que queríamos hacer; queríamos incorporar jugadores de calidad con gran carácter. Esto es lo que podíamos hacer con los perfiles que queríamos añadir. Ahora, con un grupo de 21 jugadores de campo y tres porteros, estamos creando un gran espíritu de equipo y unión; estamos contentos con la ventana", agregó Oliver Glasner en conferencia de prensa, destacando las nuevas caras, de la cual destaca la de Daniel Muñoz.

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¿Cuándo volverá a jugar Nottingham Forest?

El cuadro rojo volverá a la acción este sábado 5 de septiembre, enfrentando al Tottenham Hotspur, por el duelo correspondiente a la tercera jornada de la Premier League, en Inglaterra.

Para este partido, que está estipulado iniciar a las 9:00 a.m. (hora colombiana), se espera que Daniel Muñoz pueda sumar un par de minutos en el terreno de juego o, incluso, aparezca en el listado de futbolistas convocados.

Cabe destacar que Nottingham Forest no ha sumado su primera victoria en el torneo; solo registra un empate en dos encuentros.

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