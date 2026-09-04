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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Schalke 04 vs. Bayern Múnich; hora y dónde ver EN VIVO POR TV el duelo de Luis Díaz, en Bundesliga

Schalke 04 vs. Bayern Múnich; hora y dónde ver EN VIVO POR TV el duelo de Luis Díaz, en Bundesliga

Este sábado, el cuadro 'bávaro' volverá a la acción en el fútbol alemán, visitando al histórico al Schalke 04. Se espera que el colombiano nuevamente se protagonista con el Bayern.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido amistoso contra Aston Villa
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido amistoso contra Aston Villa
Twitter del Bayern Múnich

Este sábado 5 de septiembre, Bayern Múnich volverá a la acción en el rentado local, enfrentando al Schalke 04 por el duelo correspondiente a la segunda jornada de la Bundesliga.

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Cabe destacar que, en la primera fecha, el conjunto dirigido por Vincent Kompany goleó a Sttutgart por 5-1 en el Allianz Arena, con Luis Díaz dentro del onceno titular.

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¿A qué hora y por dónde ver, EN VIVO POR TV, Schalke 04 vs. Bayern Múnich?

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El cuadro 'bávaro', que actualmente es líder parcial del fútbol alemán por la importante diferencia de gol marcada en el primer juego, con +4 goles; ahora deberá visitar a uno de los históricos, que irá con toda su 'artillería' para desarmar al actual campeón.

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El compromiso, que está estipulado iniciar a las 11:30 a.m. (hora colombina, tendrá la transmisión de ESPN y Disney+ Premium, para nuestro país.

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Luis Díaz, ¡a mantener la racha goleadora!

El colombiano, quien ha sido uno de los pilares fundamentales en este Bayern Múnich; se espera que sume importantes minutos en cancha con el conjunto 'bávaro', aportando esa cuota goleadora y de asistencias en el tridente ofensivo, en donde está acompañado por Harry Kane y Michael Olise.

Y es que, desde que se incorporó a la pretemporada del equipo alemán; 'Luchito' ha marcado tres anotaciones en los cuatro compromisos preparatorios, siendo el Aston Villa, RB Leipzig y Heidenheim sus víctimas.

Ya en cuenta a la competencia oficial; aunque el guajiro no se reportó con gol ni asistencia en la final de la Supercopa contra el Borussia Dortmund, sí que lo hizo un juego después, en la primera jornada de Bundesliga frente al Stuttgart.

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Ahora, Luis Díaz está ante una nueva oportunidad de seguir aumentando sus registros goleadores con el Bayern Múnich, enfrentando a un Schalke 04, que inició con pie izquierdo la temporada, cayendo goleado 3-0 frente al Augsburgo, fuera de casa.

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