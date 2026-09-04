Polonia vs Argentina: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego inaugural del Mundial Femenino Sub-20

El telón en el Mundial Femenino Sub-20 2026 se levanta este sábado 5 de septiembre, siendo Polonia y Argentina las escuadras que darán el puntapié inicial en el certamen de la FIFA. Las 'águilas blancas' esperan comenzar con el pie derecho en su 'certamen', mientras que la 'albiceleste' intentará hacer lo propio. El partido inaugural lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol HD2 en Ditu y en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Tanto Polonia como Argentina integran el Grupo A del torneo que completan México y Benín. Estos dos últimos combinados se enfrentarán también este sábado a segunda hora. En total, la jornada tendrá cuatro compromisos imperdibles.

Así llegan las selecciones en su estreno mundialista

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Por el lado de la plantilla polaca se presenta como una de las debutantes del certamen, será la primera vez que jueguen un Mundial Femenino Sub-20 y confían en hacer una buena campaña en casa y alentados por su gente.



Las dirigidas por Marcin Kasprowicz se caracterizan por la disciplina táctica y el juego aéreo, cualidades que esperan validar en el duelo contra las argentinas de este sábado en el Arena Katowice, ubicado en la ciudad de Katowice.

Por su parte Argentina tendrá su quinta participación en esta categoría y es una de las escuadras con experiencia de la zona, ítem que espera hacer valer frente a su adversario.

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Mercedes Diz, de River Plate, Dolores Delgado del Real Madrid, Annika Paz del Inter de Milán y Giselle White, de los Oregon Ducks, confían en guiar a la 'albiceleste' en su objetivo de avanzar lo más lejos en la Copa del Mundo Femenina Sub-20.

Voces de los protagonistas

"Es un grupo difícil y la competencia es fuerte. Argentina es un equipo muy bueno. Son capaces de vencer a los mejores, incluso a Brasil. No es casualidad que se hayan clasificado nuevamente para el Mundial y que tengamos la oportunidad de enfrentarnos", esas fueron las palabras de Kasprowicz.

Mientras que Christian Meloni, DT de Argentina, destacó el crecimiento que ha tenido el balompié femenino de la nación de Europa Central.

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"La Federación Polaca de Fútbol ha realizado una labor encomiable. Las selecciones juveniles femeninas han progresado enormemente. Consiguieron un empate contra Alemania en la Eurocopa Sub-19 de la UEFA a principios de este año, creo que están siguiendo un camino similar al nuestro, ya que han pasado de ser un equipo de menor categoría a nivel continental a ocupar un lugar destacado", expresó.

Polonia vs Argentina: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego inaugural del Mundial Femenino Sub-20

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