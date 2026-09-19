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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez todo un 'killer' con Sporting Lisboa; así fue su gol al Arouca en Liga portuguesa

Luis Javier Suárez todo un 'killer' con Sporting Lisboa; así fue su gol al Arouca en Liga portuguesa

El samario no para de anotar con Sporting Lisboa en el fútbol de Portugal, retomando así su buen nivel. ¡Vea acá el gol de Luis Javier Suárez al Arouca, este sábado!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero y figura del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero y figura del Sporting Lisboa.
Foto: AFP

Luis Javier Suárez está intratable con el Sporting Lisboa. El delantero samario dijo presente, una vez más, en el marcador para su equipo, que este sábado, recibió en el José Alvalade al Arouca en cumplimiento de la séptima jornada de la Liga de Portugal.

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El nuevo tanto del exAlmería en el actual certamen lusitano llegó al minuto 17 y significó el 2-0 parcial para los 'leones'. Suárez Charris paró el balón y definió de derecha, arriba y potente al ángulo, previo a un pase de Iván Fresneda.

Luis Javier Suárez festeja su gol al Arouca con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal.
Luis Javier Suárez festeja su gol al Arouca con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal.
Foto: AFP

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Vea acá el golazo de Luis Javier Suárez en Sporting Lisboa vs. Arouca por la Liga de Portugal:

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