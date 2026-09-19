Luis Javier Suárez todo un 'killer' con Sporting Lisboa; así fue su gol al Arouca en Liga portuguesa

Luis Javier Suárez está intratable con el Sporting Lisboa. El delantero samario dijo presente, una vez más, en el marcador para su equipo, que este sábado, recibió en el José Alvalade al Arouca en cumplimiento de la séptima jornada de la Liga de Portugal.

El nuevo tanto del exAlmería en el actual certamen lusitano llegó al minuto 17 y significó el 2-0 parcial para los 'leones'. Suárez Charris paró el balón y definió de derecha, arriba y potente al ángulo, previo a un pase de Iván Fresneda.

Luis Javier Suárez festeja su gol al Arouca con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal. Foto: AFP

Vea acá el golazo de Luis Javier Suárez en Sporting Lisboa vs. Arouca por la Liga de Portugal:

¡LUIS SUÁREZ AMPLIÓ LA DIFERENCIA EN EL MARCADOR!



El colombiano metió el derechazo y puso el 2-0 de Sporting contra Arouca.#LigaDePortugalEnDSPORTS pic.twitter.com/zLSM4pYTs1 — DSPORTS (@DSports) September 19, 2026