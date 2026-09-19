Grave error de Dávinson Sánchez culminó en gol de Mohamed Salah, en Trabzonspor vs. Galatasaray

Dávinson Sánchez y el Galatasaray no tuvieron el mejor de los desempeños este sábado en su visita al Trabzonspor. El defensor colombiano y compañía se vieron expuestos en la zona posterior por la cuota ofensiva de los locales, que lideró el egipcio Mohamed Salah.

Y es que el exLiverpool fue la gran figura del encuentro disputado en el Papara Park al convertir tres goles.

En cuanto a la jugada en cuestión en la que se vio comprometido Dávinson Sánchez se presentó sobre el minuto 43 cuando intentó salir jugando por la banda, pero al ver la presión de un rival, el central de la Selección Colombia quiso pasarle la esférica a su arquero, pero le 'madrugaron' en la entrega y el Trabzonspor no perdonó.

Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray. Foto: AFP

Publicidad

Posteriormente, Salah terminó inflando las redes para la euforia de los hinchas locales. El partido fue válido por la sexta fecha de la Superliga de Turquía.



Vea acá el error de Dávinson Sánchez que acabó en gol de Mohamed Salah, en Trabzonspor vs. Galatasaray:

¡EN TURQUÍA MANDA EL FARAÓN! Los delanteros de Trabzonspor aprovecharon el error en el fondo del Galatasaray y Mo Salah anotó un nuevo gol en el duelo por la fecha 6 de la Superliga local.



📺 ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/D38Ww3AWrQ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2026