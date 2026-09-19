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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Grave error de Dávinson Sánchez culminó en gol de Mohamed Salah, en Trabzonspor vs. Galatasaray

Grave error de Dávinson Sánchez culminó en gol de Mohamed Salah, en Trabzonspor vs. Galatasaray

Dávinson Sánchez intentó pasarle el balón a su arquero, pero le 'madrugaron' en la entrega y el Trabzonspor no perdonó en juego de la Superliga de Turquía. ¡Vea acá la jugada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Foto: Getty Imágenes

Dávinson Sánchez y el Galatasaray no tuvieron el mejor de los desempeños este sábado en su visita al Trabzonspor. El defensor colombiano y compañía se vieron expuestos en la zona posterior por la cuota ofensiva de los locales, que lideró el egipcio Mohamed Salah.

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Y es que el exLiverpool fue la gran figura del encuentro disputado en el Papara Park al convertir tres goles.

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En cuanto a la jugada en cuestión en la que se vio comprometido Dávinson Sánchez se presentó sobre el minuto 43 cuando intentó salir jugando por la banda, pero al ver la presión de un rival, el central de la Selección Colombia quiso pasarle la esférica a su arquero, pero le 'madrugaron' en la entrega y el Trabzonspor no perdonó.

Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Foto: AFP

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Posteriormente, Salah terminó inflando las redes para la euforia de los hinchas locales. El partido fue válido por la sexta fecha de la Superliga de Turquía.

Vea acá el error de Dávinson Sánchez que acabó en gol de Mohamed Salah, en Trabzonspor vs. Galatasaray:

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