Locura en El Campín: Cuadrado se vistió de azul con el mítico '7', que heredó de Willington Ortiz

La hinchada de Millonarios recibió este sábado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá al extremo antioqueñoJuan Guillermo Cuadrado, quien fue presentado ante los aficionados del conjunto capitalino y heredó de manos de la leyenda del club Willington Ortiz la camiseta con el número 7.

Ortiz, conocido como el 'Viejo Willy' y una de las máximas figuras de la historia de Millonarios y del fútbol colombiano, fue el encargado de entregarle la camiseta al futbolista, en un acto que precedió al encuentro del conjunto bogotano contra Boyacá Chicó por la undécima jornada de la Liga BetPlay II-2026.

Cuadrado, de 38 años, regresa al fútbol colombiano después de 17 años de carrera en el exterior, principalmente en Italia e Inglaterra, donde vistió las camisetas de clubes como Juventus, Inter de Milán y Chelsea.

Juan Guillermo Cuadrado junto a Willington Ortiz en su presentación como nuevo jugador de Millonarios. Foto: Colprensa

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El jugador, que en Colombia solo había militado en el Deportivo Independiente Medellín, se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada en El Campín, donde los aficionados acudieron para recibir al nuevo refuerzo de Millonarios.



Su llegada se produce en un torneo en el que el equipo capitalino busca mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación. Juan Guillermo Cuadrado, sin embargo, no podrá participar en el encuentro frente a Boyacá Chicó debido a una sanción pendiente derivada de su paso por el fútbol italiano.

Por lo anterior, desde Millonarios han solicitado que la suspensión pueda cumplirse en la Copa Colombia, una posibilidad que estaba pendiente de la resolución.

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El regreso de Cuadrado Bello coincide con el de otros referentes de la Selección Colombia que han decidido continuar sus carreras en el campeonato nacional, entre ellos James Rodríguez, nuevo jugador del Atlético Nacional, y Juan Fernando Quintero quien milita en el Medellín.

Además, de Hugo Rodallega goleador de Santa Fe, y de Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez en el Junior de Barranquilla.