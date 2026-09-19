Rodrigo Contreras salió entre lágrimas en Millonarios vs. Chicó, tras una nueva lesión

Millonarios recibió este sábado a Boyacá Chicó en partido de la undécima jornada de la Liga BePlay II-2026, pero en medio de la contienda en el estadio Nemesio Camacho El Campín los azules sufrieron la lesión de Rodrigo Contreras.

El cronómetro apenas marcaba el minuto 19 cuando el popular 'Tucu' sufrió un golpe que le impidió continuar en el tapete verde contra los 'ajedrezados'.

Y es que Contreras inmediatamente mostró señales de dolor en la parte afectada, al tirarse al campo de juego. Pero tras ser atendido por los galenos de su club, el diagnóstico era que no podía continuar.

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Inmediatamente, el delantero de Millonarios no ocultó esa pesadez emocional porque no aguantó las lágrimas en su traslado a los camerinos de El Campín, siendo consolado por Mateo García.



MALAS NOTICIAS EN MILLONARIOS



'El Tucu' se lesionó y fue sustituido por Andrey Estupiñán a los 22 minutos contra Boyacá Chicó. El argentino se marchó muy afectado y en medio de lágrimas. pic.twitter.com/2dLVa8BhD1 — Gol Caracol (@GolCaracol) September 19, 2026

Ante esta dificultad,Alberto Gamero hizo la sustitución enviando a Andrey Estupiñán.

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Luego en la transmisión del compromiso indicaron que el número '27' de Millonarios regresó al banco de suplentes junto a sus demás compañeros y allí precisaron que Contreras aseguró que sintió un 'pinchanzo' en la misma parte donde hace algunas semanas atrás había sufrido una molestia.

Ahora, habrá que esperar un parte médico de Millonarios sobre el estado físico de su jugador.