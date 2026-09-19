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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán y Luis Javier Suárez, testigos de un escándalo en el fútbol de Portugal

Jhon Durán y Luis Javier Suárez, testigos de un escándalo en el fútbol de Portugal

Unas investigaciones llevaron a que los directivos de dicha liga, donde están varios colombianos como Jhon Durán y Luis Javier Suárez, se pronunciaran al respecto.

Por: EFE
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Jhon Durán y Luis Javier Suárez, jugadores colombianos de la Liga de Portugal
Jhon Durán y Luis Javier Suárez, jugadores colombianos de la Liga de Portugal
AFP

El presidente del Consejo de Arbitraje de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Luciano Gonçalves, negó un presunto tráfico de influencias y corrupción como jefe de los árbitros tras el reciente anuncio de la apertura de una investigación por parte de la Policía.

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"Nunca he acordado con ningún presidente de ningún club el nombramiento de un árbitro. Nunca he recibido ningún pago de ningún club. Nunca he aceptado, ni me han prometido, ninguna recompensa, ya sea económica o de otro tipo, por parte de ningún club. Nunca he tenido vacaciones, fines de semana, estancias ni ningún gasto de carácter personal pagados por clubes o presidentes", escribió Gonçalves en un comunicado difundido a la prensa.

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Gonçalves agregó que estas "insinuaciones" son "totalmente falsas y están alimentadas por una campaña orquestada", y se mostró "totalmente a disposición de las autoridades para cualquier aclaración que consideren pertinente".

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Por otro lado, el Consejo de Arbitraje de la FPF manifestó "su total solidaridad y su apoyo inequívoco, tanto institucional como personal" al presidente de este órgano.

"Los procesos y las investigaciones en curso deben seguir su curso en las instancias competentes, respetando la justicia y la presunción de inocencia, y no a través de juicios en la plaza pública. Confiamos plenamente en las instituciones para que se aclaren todos los hechos", agregó el escrito.

Jhon Durán, delantero colombiano de Benfica, en el partido contra AC Milan, por la Europa League
Jhon Durán, delantero colombiano de Benfica, en el partido contra AC Milan, por la Europa League
AFP

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El reciente escándalo en el arbitraje portugués estalló el pasado mes de junio, cuando el exárbitro internacional Duarte Gomes dimitió de su cargo de director técnico de arbitraje en la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) tras descubrir supuestas manipulaciones en el nombramiento de jueces por parte de Luciano Gonçalves.

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Según consta en la investigación abierta posteriormente por la FPF, ya archivada, se trata de acusaciones según las cuales Gonçalves habría elegido de antemano y "bajo demanda" a los árbitros para dos partidos "decisivos para la permanencia en primera de un club", revelado por la prensa portuguesa como el Estrela da Amadora.

Además, el presidente del Consejo de Arbitraje también supuestamente habría enviado un mensaje a través de la aplicación WhatsApp a un árbitro que, debido a su edad, no iba a continuar en la temporada actual, "diciéndole que podría continuar su carrera si ese club ganaba el partido".

La investigación de la Federación Portuguesa se archivó entretanto por falta de pruebas, pero la Fiscalía, junto con la Policía Judicial (PJ), abrió su propia investigación.

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