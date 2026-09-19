Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia pierde a una figura en el Mundial femenino Sub-20; "no sigue más"

La Selección Colombia pierde a una figura en el Mundial femenino Sub-20; "no sigue más"

El encargado de dar a conocer la noticia, justo antes del partido de cuartos de final contra Nigeria, fue el técnico de la Selección Colombia, Carlos Paniagua.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2026
Comparta en:
Maithe López, figura de la Selección Colombia, se pierde lo que resta del Mundial femenino Sub-20 por lesión
Maithe López, figura de la Selección Colombia, se pierde lo que resta del Mundial femenino Sub-20 por lesión
Getty Images

La Selección Colombia femenina Sub-20 consiguió su clasificación a los cuartos de final del Mundial, tras derrotar 0-1 a Polonia. Sin embargo, la victoria dejó una preocupación importante para el equipo dirigido por Carlos Paniagua: la lesión de Maithe López.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La futbolista tuvo que abandonar el terreno de juego después de una acción en la que cayó sobre su rodilla. Con el paso de las horas, el entrenador colombiano confirmó que la jugadora no podrá disputar los encuentros restantes de la Copa del Mundo.

Últimas noticias

Juana Ortegón, referente de la Selección Colombia, en el Mundial femenino Sub-20
Selección Colombia

Juana Ortegón y la clave de Colombia para clasificar a semifinales del Mundial femenino Sub-20

Selección Colombia femenina Sub-20.
Selección Colombia

Colombia vs. Nigeria, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial Femenino Sub-20

"Una jugada en la que cae sobre su rodilla. Por la persona, no vemos la hora de saber el resultado de la resonancia. Ya no la vamos a tener en este Mundial, se pierde lo que resta del torneo", explicó Paniagua.

Publicidad

El técnico también destacó el futuro que tiene la futbolista y aseguró que, pese a esta desafortunada situación, López mantiene grandes objetivos con la Selección Colombia.

"Es una jugadora de proyección, que sueña con estar en la Copa del Mundo de mayores en Brasil, en el próximo año", afirmó.

Carlos Paniagua, entrenador de Colombia Sub20 Femenino
Carlos Paniagua, entrenador de Colombia Sub20 Femenino
Twitter de la Conmebol

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Colombia ya piensa en Nigeria

Luego de superar a Polonia, Colombia tendrá ahora un desafío de alto nivel en los cuartos de final. La 'tricolor' enfrentará a Nigeria este domingo 20 de septiembre, desde las 8:00 a.m. (hora colombiana).

Publicidad

Paniagua conoce bien a las africanas. En el Mundial Sub-17 de 2022, al frente de esa categoría, su equipo derrotó precisamente a Nigeria en las semifinales y consiguió el tiquete a la gran final.

Al recordar aquella experiencia, el entrenador señaló: "es un recuerdo que nunca se borrará de la mente. Haber jugado una final del mundo es un orgullo".

Ahora, cuatro años después, Paniagua volverá a encontrarse con Nigeria en una instancia decisiva de un Mundial, esta vez al frente de la Selección Colombia Sub-20 y con el objetivo de mantener vivo el sueño mundialista.

La Selección Colombia femenina Sub-20 enfrenta a Nigeria en los cuartos de final del Mundial.
Selección Colombia

El Mundial Femenino Sub-20 abre el telón de los cuartos de final; Colombia espera por Nigeria

Selección Colombia femenina Sub-20.
Selección Colombia

Colombia vs. Nigeria, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial Femenino Sub-20

Selección Colombia en su partido contra Polonia en el Mundial femenino Sub-20
EN VIVO
Selección Colombia

Reviva aquí la agónica victoria de Colombia ante Polonia por los octavos de final del Mundial Sub20 femenino.

Relacionados

Selección Colombia

Selección Colombia femenina Sub-20

Selección Colombia Femenina

Selección Nigeria

Selección Polonia

Publicidad

Publicidad

Publicidad