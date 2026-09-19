La Selección Colombia pierde a una figura en el Mundial femenino Sub-20; "no sigue más"

La Selección Colombia femenina Sub-20 consiguió su clasificación a los cuartos de final del Mundial, tras derrotar 0-1 a Polonia. Sin embargo, la victoria dejó una preocupación importante para el equipo dirigido por Carlos Paniagua: la lesión de Maithe López.

La futbolista tuvo que abandonar el terreno de juego después de una acción en la que cayó sobre su rodilla. Con el paso de las horas, el entrenador colombiano confirmó que la jugadora no podrá disputar los encuentros restantes de la Copa del Mundo.

"Una jugada en la que cae sobre su rodilla. Por la persona, no vemos la hora de saber el resultado de la resonancia. Ya no la vamos a tener en este Mundial, se pierde lo que resta del torneo", explicó Paniagua.

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El técnico también destacó el futuro que tiene la futbolista y aseguró que, pese a esta desafortunada situación, López mantiene grandes objetivos con la Selección Colombia.



"Es una jugadora de proyección, que sueña con estar en la Copa del Mundo de mayores en Brasil, en el próximo año", afirmó.

Carlos Paniagua, entrenador de Colombia Sub20 Femenino Twitter de la Conmebol

Colombia ya piensa en Nigeria

Luego de superar a Polonia, Colombia tendrá ahora un desafío de alto nivel en los cuartos de final. La 'tricolor' enfrentará a Nigeria este domingo 20 de septiembre, desde las 8:00 a.m. (hora colombiana).

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Paniagua conoce bien a las africanas. En el Mundial Sub-17 de 2022, al frente de esa categoría, su equipo derrotó precisamente a Nigeria en las semifinales y consiguió el tiquete a la gran final.

Al recordar aquella experiencia, el entrenador señaló: "es un recuerdo que nunca se borrará de la mente. Haber jugado una final del mundo es un orgullo".

Ahora, cuatro años después, Paniagua volverá a encontrarse con Nigeria en una instancia decisiva de un Mundial, esta vez al frente de la Selección Colombia Sub-20 y con el objetivo de mantener vivo el sueño mundialista.